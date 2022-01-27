Цей горіх допомагає уповільнити старіння і знижує ризик серйозних захворювань

За словами лікаря-дієтолога Кортні Д'Анджело, такі горіхи при вживанні сприяють уповільненню старіння, є відмінним джерелом омега-3, білка, поліфенолів і вітаміну Е.

Які поживні речовини в волоських горіхах допомагають зберігати молодість і є профілактикою захворювань

Експерт звернула увагу, що жирні кислоти омега-3 можуть бути відмінним протизапальним засобом, який допомагає зменшити запалення на обличчі, зміцнити шкірну мембрану і "надати шкірі сяйва".

Крім того, Клівлендська клініка стверджує, що ці жирні кислоти також можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, знизити рівень тригліцеридів і допомогти зменшити жорсткість артерій, що виникає в результаті старіння.

Волоські горіхи також мають високий вміст білка. Д'Анджело розповіла, що отримання достатньої кількості білка у вашому раціоні в міру старіння може "допомогти підтримувати вироблення колагену в шкірі". Також було виявлено, що споживання достатньої кількості білка протягом дня може допомогти запобігти віковій втраті м'язової маси.

Такі горіхи містять корисне з'єднання, зване поліфенолами, що має високу антиоксидантну та протизапальну біологічну активність, яка може допомогти зміцнити імунну систему і боротися з інфекцією.

У звіті Oxidative Medicine and Cellular Longevity згадується, що після багатьох років досліджень з'ясувалося, що поліфеноли фактично були пов'язані з захистом від раку, діабету, ССЗ і остеопорозу.

Нарешті, волоські горіхи є відмінним джерелом вітаміну Е, який допомагає утримувати вологу в шкірі та відновлювати шкірні тканини.

"Обидва ці фактори відіграють важливу роль у тому, щоб ваша шкіра виглядала молодшою", - говорить Д'Анджело.

Також відомо, що вітамін Е допомагає підтримувати когнітивне здоров'я та уповільнює зниження когнітивних функцій, оскільки він діє як антиоксидант і може захистити клітини вашого мозку від окисного стресу.