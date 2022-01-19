Цей напій допоможе протистояти інфаркту: його люблять багато людей

За словами медика, якщо ви регулярно п'єте каву - то це знижує ймовірність виникнення інфарктів, повторних серцевих нападів і аритмії. У хворого на гіпертонію кава не викликає подальшого підвищення тиску за умови, що людина п'є її не вперше.

Мова йде тільки про натуральну каву - ніякої розчинної!

"Доведено, що кава корисна при хворобах печінки, запобігає переходу гепатиту В цироз, а цирозу - в рак. Тому 3-5 чашок кави в день для людей із захворюваннями печінки просто необхідні", - повідомив лікар.

Що ще потрібно знати про каву

Головна речовина кави - кофеїн. Він є збудником систем організму: покращує роботу мозку, прискорює роботу серця, стимулює діяльність жовчного міхура. Але якщо зловживати напоєм, то це може привести до негативних наслідків: тремор, підвищений тиск, печія, безсоння.

Кава підсилює метаболізм кальцію і його виведення з організму, підвищує швидкість втрати кісткової маси й зменшує щільність кісток у літніх людей - ризик переломів. Збільшує ризик розвитку раку стравоходу при вживанні надмірно гарячого напою.