Цей хліб можна їсти при схудненні: дієтолог назвала сорт

Дієтолог розповіла тим, хто худне, який хліб потрібно вибирати, якщо ви хочете скинути зайві кілограми. Фахівець з харчування розвінчала міф про те, що житній хліб найбільше корисний при скиданні ваги. Вона зазначила, що по калорійності він точно такий же, як і сорти білого. Про це дієтолог Катя Медушкіна написала на своїй сторінці в Instagram.

Дієтолог нагадує, що найголовніше - це дивитися на склад хлібобулочного виробу. Для цього потрібно завжди дивитися на етикетки. Також вона повідомила хитрощі продавців, які вони використовують, щоб продати хліб.

"Зараз під виглядом житнього хліба в більшості випадків продається підфарбований пшеничний. Якщо на першому місці в складі продукту варто пшеничне борошно вищого сорту - то зовсім неважливо, що написано на лицьовій стороні упаковки великими літерами - ми все одно цей хліб повертаємо на полицю. Це прості вуглеводи, не несуть організму ніякої користі", - написала Медушкіна.

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Самий правильний хліб для бажаючих скинути вагу - це той, який випечено з житнього або пшеничного борошна, цільнозерновий. У цьому борошні міститься велика кількість клітковини, необхідної для правильного харчування.

Також дієтолог нагадала, що не варто забувати про те, що в хлібі з горіхами і різним насінням набагато більше калорій, ніж у такому ж без добавок.

"Будь ласка, не заїдайте хлібом все.Так непомітно можна приплюсувати до своєї добової калорійності 400-600 калорій, навіть не зрозумівши, як так вийшло!" - попередила Медушкіна.

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