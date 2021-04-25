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Цей фрукт назавжди позбавить вас від проблем зі шлунком і захистить від смертельних хвороб

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 18:21
Цей фрукт назавжди позбавить вас від проблем зі шлунком і захистить від смертельних хвороб Фото: Медики назвали найкорисніший фрукт для шлунка (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медики назвали фрукт, який не просто захищає здоров'я мікрофлори кишечника, а й здатний знизити ризик розвитку смертельних захворювань.

Який фрукт допоможе поліпшити роботу кишечника і стане незамінним в раціоні, повідомляє видання Newsyou.

Кишечник вважається "головним органом довголіття", оскільки він відповідає за загальний імунітет організму і має здатність протистояти багатьом небезпечним захворюванням.

Як показують нові дослідження, є фрукт, який при щоденному застосуванні здатний збільшити вміст корисних мікробів в кишечнику людини, які необхідні для здорового травлення. І цей фрукт - авокадо.

Авокадо змушує організм засвоювати менше засвоювати жиру з інших продуктів, значно підвищувати виробництво коротких ланцюжків жирних кислот, які допомагають підтримувати здоров'я імунної системи, а також допомагає регулювати апетит і стимулює нормальний рівень цукру в крові.

Вчені запросили для дослідження 163 дорослих людини у віці від 25 до 45 років з надмірною вагою. Всіх добровольців розділили на дві групи. Одна група щодня отримувала по одному авокадо на людину.

Через 12 тижнів були проведені лабораторні аналізи контрольної групи та встановлено, що в кишечнику було більше мікробів, необхідних для розщеплення клітковини та утворення метаболітів.

Також аналізи добровольців показали зниження концентрації жовчних кислот і збільшення вмісту жирних кислот.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики попередили про небезпеку вживання шпинату.

А також розповідали про те, стало відомо, які продукти входять в раціон довгожителів.

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