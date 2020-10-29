Цей фактор при коронавірусі збільшує ризик смерті: забирає з життя 15% хворих

Вчені вважають, що забруднення повітря могло стати ключовим фактором, який призвів до смерті понад 170 тисяч хворих коронавірусом. Такий варіант допустила міжнародна група вчених. Результати дослідження якої опубліковані в журналі Cardiovascular Research.

За даними дослідників, отруйні пари, які виділяють машини та велика промисловість, роблять людей більш вразливими до COVID-19. Попередні дослідження пов'язували з забрудненням повітря близько 7 млн смертей у світі щорічно. Зазначалося, що погане повітря погіршує протікання таких захворювань, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця, діабет і астма.

Вченим вдалося встановити, що близько 15% тих, хто захворіли на коронавірус, могли померти саме через загострення, викликані забрудненням повітря. Дослідники спиралися на математичне моделювання. Вчені підкреслюють, що визначений відсоток не є точною цифрою.

Незалежні вчені, реагуючи на ці висновки, заявили, що рано підраховувати кількість смертей, які могли бути наслідком забруднення, але вони визнають, що такі оцінки цілком можливі. Якщо вірити результатам, то в Україні за забрудненістю повітря можна пов'язати смерть 1418 осіб.

Дослідник професор Томас Мюнцель з Університету Йоганнеса Гутенберга і Німецького центру серцево-судинних досліджень в Майнці зазначає, що забруднюючі частинки, які люди вдихають з повітрям, викликають запалення і пошкодження артерій.

Це дратує внутрішню оболонку артерій, ендотелій і призводить до звуження і жорсткості артерій. Вже наявне пошкодження судин може призвести до підвищеного ризику серйозного захворювання COVID-19.

"Якщо у вас вже є хвороби серця, то забруднення повітря і коронавірусна інфекція спричинять проблеми, які можуть призвести до інфарктів, серцевої недостатності та інсульту ", — зазначив Мюнцель.

Нагадаємо, що у Франції через спалахи коронавірусу ввели повторний режим самоізоляції.

Також ми повідомляли, що вакцинація від COVID-19 може початися у квітні 2021 року.