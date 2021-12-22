"Це мій життєвий контекст": Олена Кравець зізналася про хворобу, з якою бореться третій рік

Як зазначила знаменитість, така шкірна реакція виникла зовсім раптово і "невідомо як", і зараз Олена розуміє - на яке емоційне потрясіння вона могла з'явитися.

"З'явилася одна пляма. Я вислала фотографію лікарю - вона сказала, що це кропив'янка, проходить максимум через 6 тижнів... Ну загалом - не парся. І я не парилася", - розповіла актриса.

Однак ситуація не вирішилася через цей час, і кропив'янка залишається з нею вже третій рік.

"І це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку. Вона пам'ятає про мене, а я - про неї, і ми не даємо один одному про себе забути", - говорить Кравець.

Актриса зізналася, що недуга справила значний вплив на її, і вона все ще в процесі зцілення.

"І, як мені здається, я виходжу на якусь рівну дорогу в цьому питанні", - додала Олена.

Також знаменитість розповіла, що перед інтерв'ю з Єфросиніною їй здалося, що кропив'янка вже залишилася позаду, тому вона і збиралася обговорити цю недугу як вже "пройдений досвід". Але, на жаль, останній огляд у лікаря показав зворотне.

"Я сьогодні не хотіла б заглиблюватися в цю тему, поки вона не стане перегорнутою сторінкою", - наголосила Кравець, додавши, що хоче спочатку завершити лікування.

Актрис також назвала кропив'янку "сильно непростою" недугою, яка дійсно стала для неї випробуванням.

Відео: Олена Кравець розповіла про кропив'янку і як хвороба на неї вплинула

Кропив'янка є шкірним захворюванням, дерматитом переважно алергійного походження, яке характеризується свербінням та швидкою появою пласких блідо-рожевих піхурів (ніби від жаління кропивою) на різних ділянках шкіри та рідше - на слизових оболонках. Кропив'янка, яка може бути реакцією на якийсь подразник, займає третє місце за поширенням серед алергічних захворювань.