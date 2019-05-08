Це замовчують: спливли шокуючі факти про катастрофу в Шереметьєво

Пожежа в літаку в Шереметьєво в неділю, 5 травня, забрала життя 41 людини із 78, що перебували на борту. Колишній співробітник Аерофлоту розповів про ряд шокуючих фактів про сам літак, а також про внутрішню "кухню" компанії. Про це він повідомив на Twitter-сторінці Plus Ultra.

Технічні недоліки літака

За словами блогера, російський Sukhoi Superjet 100 (Сухий Суперджет 100) - це розкручений путінською пропагандою літак, який має масу технічних недоліків, що могли призвести до катастрофи.

Зокрема, в польоті у нього замерзає механізм перемикання дверей. Цей механізм визначає, відкриються двері в штатному режимі або з надуванням трапа. Перед зльотом стюарди переводять двері в положення armed - з надуванням трапа. Після приземлення в disarmed - без надування, оскільки замерзлий механізм не дозволяє це зробити.

Подібний недолік кричуще порушує вимоги безпеки, оскільки Суперджети стоять на землі з "зарядженими" дверима, готові виплюнути трап. Це небезпечно, оскільки трап, що розкривається, з легкістю зминає автомобіль, не кажучи вже про людину.

Катастрофа в Шереметьєво - шокуючі факти про Superjet (літак Sukhoi Superjet 100, фото: facebook.com/aeroflot)

Ще одна проблема літака пов'язана з задніми дверима. Одного разу, розповідає блогер, при відкритті дверей, вони просто відвалилися. Але Аерофлот ретельно приховує подібні випадки.

За словами колишнього співробітника компанії-перевізника, Sukhoi Superjet 100 - це погіршена версія інших вузькофюзеляжних літаків: у нього зменшена комфортність, дальність, місткість і знижена безпека.

Кастова система бортпровідників та пілотів

Що стосується співробітників Аерофлоту, то всі провідники діляться на три касти - A B і C. Каста А - молоді, красиві, розумні зі знанням мов - вони літають бізнес-класом. Каста B - середній клас, "літають по Європам і Китаям". Каста C - немолоді провідники або ті, хто в чомусь завинив, вони працюють на внутрішніх рейсах.

Саме остання категорія співробітників літає на Sukhoi Superjet.

Катастрофа в Шереметьєво - шокуючі факти про Superjet (ілюстративне фото: facebook.com/aeroflot)

У пілотів йде приблизно такий же розподіл - першокласні пілоти на "Сухому" навряд чи літають.

Також блогер зазначає, що всім живим членам екіпажу виплатять по 3 млн рублів, а сім'ї загиблого бортпровідника Максима Моїсеєва 5 млн рублів. І колишній екс-співробітник компанії стверджує, що це плата за мовчання.

"Зараз вони готові заткнути усім роти грошима, бо те, що трапилося, приховати неможливо..." - пише він.

Аерофлот може запросто ризикнути своїми пасажирами

Блогер розповів одну історію, що трапилася у 2017 році в Бангкоку. Тоді при посадці через турбулентність травми отримали десятки пасажирів. Бортпровідники, надаючи допомогу потерпілим, витратили всі переносні кисневі балони. А вже через кілька годин цей літак, повний пасажирів, полетів назад у Москву без єдиного кисневого балона.

При цьому відсутність навіть одного такого балона вважається "невильотним дефектом" та суворо заборонена.

Обман європейської служби контролю якості обслуговування

В Європі існує служба контролю авіаперевізників під назвою SAFA. Спеціальні люди можуть заходить на борт літака і перевіряти техніку безпеки та дотримання технічних вимог.

Крім балонів, дверей, аптечки, вони перевіряють самі візки, з яких йде обслуговування харчуванням, вони також повинні бути справні (стопор, запірний механізм, ручки і т. д.). Якщо ж візок зламаний, бортпровідники Аерофлоту наклеюють на них маркування INOP і спокійно обслуговують з нього.

Катастрофа в Шереметьєво - шокуючі факти про Superjet (ілюстративне фото: facebook.com/aeroflot)

А якщо приходить перевірка, кажуть, що візком вони не користувалися. Причому подібний інструктаж співробітники проходять офіційно. Справа в тому, що при сильній турбулентності чи розгерметизації, візок, яка не стопорться, може стати причиною травми.

Сама катастрофа і пасажири з величезними валізами

Колишній співробітник Аерофлоту також розповів про те, як пасажири затримували евакуацію, рятуючи свій багаж. Тут вини пасажирів немає, оскільки така психологія натовпу - рятувати не тільки своє життя, але і цінності, документи.

А той факт, що у відділення "ручної поклажі" потрапили зовсім не підходящі за габаритами валізи, також є промахом компанії, яка турбується не про безпеку, а про те, щоб створити видимість, красиву картинку.

Катастрофа в Шереметьєво - шокуючі факти про Superjet (скрін відео: соцмережі)

Раніше ми писали про те, що одна з пасажирок загинула в хвості літака, намагаючись врятувати дітей.

Нагадаємо, пасажир Суперджета, який загорівся в аеропорту Шереметьєво 5 травня, розповів, що частина людей загинула практично миттєво.

Раніше ми писали про те, що у Шереметьєво загинув зрадник України, внесений у базу "Миротворця".