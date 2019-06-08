Це не шкідливо: Комаровський зруйнував черговий міф

Євген Комаровський розповів батькам, що робити в разі, якщо дитина захворіла на ГРЗ, а також зруйнував міф щодо даного захворювання. Відповідну публікацію експерт розмістив у соцмережі Instagram.

Діагноз "ГРЗ" лікарі зазвичай ставлять в ситуації, коли їм нічого не відомо про збудника інфекції, хоча її прояви дуже помітні. Так, Комаровський вирішив прояснити деякі моменти щодо захворювання і повідомив, що в такому випадку робити.

"Якщо дитина хворіє ГРЗ часто, нехай навіть дуже часто, але одужує природним чином без ліків - так нехай хворіє, нехай ходить в дитячий сад, нехай взагалі робить, що хоче. Це не шкідливо - так боліти і так одужувати.

Комаровський зруйнував міф про ГРЗ (фото:pixabay.com)

Нагадаємо, що доктор Комаровський дав важливу раду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникненню грижі.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.