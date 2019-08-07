Це ви винні! Вбивця Оксани Макар звинуватив матір дівчини в її смерті

Вбивство Оксани Макар потрясло всю Україну в березні 2012 року. 18-річну дівчину зґвалтували і спалили в Миколаєві. 6 серпня 2019 року Центральний районний суд Миколаєва відмовився переглянути вирок одному з засуджених за вбивство, Євгену Краснощоку. Про це пише ресурс Новини-N.

У ході засідання між Краснощоком, засудженим до довічного ув'язнення, і матір'ю Оксани Тетяною Суровицькою виникла словесна перепалка, в якій убивця звинуватив жінку в тому, що сталося з її донькою.

Діалог стався після того, як судді видалилися в нарадчу. Мати загиблої звернулася до засудженого, запитавши, чи снилася вона йому хоч раз за ці сім років.

"Ти там хоч помолись за неї, свічку постав, не забудь, 29 березня", - звернулася мати Оксани до вбивці.

Тетяна Суровицька (фото: novosti-n.org)

На що Краснощок відповів, що це "не його гріх".

Суровицька тоді запитала, чому він взяв всю провину на себе. На це вбивця відповів, що у нього не було вибору.

Мати Оксани Макар сказала, що спочатку хотіла застрелити вбивцю, але не змогла, тому що вбити людину - дуже важко. На це Краснощок заявив, що у трагедії, що сталася з Оксаною, винна сама мати загиблої.

Євген Краснощок (фото: novosti-n.org)

"Ви не вберегли! Це не я винен! Це ви винні! Ви - мати, це ваша дитина була... Ви мене зрозумійте по-людськи, я не звір, я теж людина, і у мене теж діти", - сказав Краснощок.

Вбивця Оксани Макар звинуватив матір дівчини в її смерті (відео: YouTube/Новини-N)

Вбивця Оксани Макар звинуватив матір дівчини в її смерті (відео: YouTube/ПН TV)

Нагадаємо, сильно обгоріла Оксана Макар була виявлена на покинутій будові по пр. Леніна в Миколаєві. У дівчини було 55% опіків. 18-річна Оксана впродовж 19 днів боролася за своє життя, але 29 березня померла в Донецькому опіковому центрі.

Слідством було встановлено, що Оксана напередодні випивала в барі з двома молодими людьми, після чого пішла з ними на квартиру до третього. Там вони вступили з нею у статевий зв'язок і дівчина пригрозила звернутися в поліцію.

Тоді злочинці задушили Оксану, і думаючи, що вона мертва, Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян винесли її на будівництво, де підпалили і пішли.

У листопаді 2012 суд засудив Євгена Краснощока до довічного ув'язнення, Максима Присяжнюка - до 15 років позбавлення волі, Артема Погосяна - до 14 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про вбивство 16-річної Діани Хріненко з'явилася нова зачіпка.