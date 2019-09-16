На це варто витратити час! Комаровський нагадав батькам про важливе правило

Євген Комаровський – відомий педіатр, який протягом довгих років розкриває секрети виховання дітей, а також турботи про їхнє здоров'я. Цього разу доктор нагадав батькам про важливе правило пересування на автомобілі разом з дитиною. Комаровський підкреслив важливість використання ременів безпеки, а також розповів про можливі наслідки, якщо їх не використовувати.

Як повідомляється в публікації доктора в Instagram, пересуватися без використання ременів безпеки – популярна практика, однак дуже небезпечна.

"Часто водії, пасажири, особливо, які сидять на задніх сидіннях автомобіля, нехтують використанням ременів. Це ж стосується і перевезення дітей, коли дитяче автокрісло є і дитина в ньому сидить, але вона не пристебнута ременями безпеки. Така безвідповідальність неприпустима! Системи безпеки автомобіля коректно працюють тільки в разі використання ременів безпеки. Важливо розуміти, що при дорожньо-транспортній пригоді, всі хто не пристебнутий, можуть неконтрольовано переміщатися по салону автомобіля, збільшуючи тим самим вірогідність отримання травм, у тому числі дитиною", - йдеться у публікації.

Комаровський вважає, що діти повинні завжди бути пристебнуті, при чому автокрісло має підходити дитині за віком.

"Діти повинні перебувати тільки у відповідних їм за віком дитячих утримуючих пристроїв, які повинні бути правильно встановлені і надійно утримувати дитину. Пам'ятайте: дитину неможливо утримати на руках при дорожньо-транспортній пригоді. Кожен раз, саджаючи дитину в автомобіль, перевіряйте натяг і правильне розташування ременів безпеки. Не поспішайте, на це варто витратити час!" – підсумував лікар.

Комаровський нагадав батькам про важливе правило (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що раніше Комаровський розвіяв популярний міф про імуномодулятори.

До цього Комаровський розповів про табу під час хвороби дитини.