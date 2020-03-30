Це не врятує від коронавіруса: лікарі оприлюднили нові факти

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 обростає безліччю міфів щодо лікування та поширення інфекції

Коронавірус COVID-19 у всьому світі вже виявили у понад 700 тисяч людей, 34 тисячі померли. При цьому багато хто досі вірить, що часник може захистити від коронавіруса, а обтирання спиртом всього тіла вб'є вірус, який туди вже потрапив. Лікарі Всесвітньої організації охорони здоров'я зруйнували найпопулярніші міфи про коронавірус.

У ВООЗ нагадали, що інфекція є вкрай заразною, а ефективний захист від неї - це відмова від соціальних контактів і регулярне миття або обробка рук антисептичними засобами.

Що не захистить від коронавіруса

Наукових доказів, що регулярне промивання носа сольовим розчином захистить від коронавіруса, немає.

Часник - безумовно корисний для здоров'я, але жодних підтверджених даних про ефективність овочу в профілактиці COVID-19 не існує.

Електросушарки для рук не можуть убити коронавірус.

Антибіотики не лікують коронавірус. Вони дозволяють лікувати тільки бактеріальні інфекції.

Солярій не захистить від коронавіруса завдяки ультрафіолетовому випромінюванню

Якщо коронавірус вже в організмі, то обробка тіла спиртом/хлоркою/іншими засобами не вб'є коронавірус.

Як не передається COVID-19

Укуси комарів не поширюють інфекцію, оскільки вірус - респіраторний. Він передається повітряно-крапельним шляхом, осідаючи на слизових людини.

Ймовірність передачі коронавіруса через гроші низька. Хоча інфекція і може зберігати життєздатність на поверхнях, дотримання гігієни рук допоможе уникнути зараження таким шляхом.

Через посилки і конверти заразитися не можна, оскільки вірус недовго зберігає життєздатність на них.

Доказів, що коронавірус передається через кішок і собак або інших домашніх тварин, немає.

Вірус поширюється при кашлі та чханні не далі, ніж на 1 метр, він не здатний сам літати по повітрю на великі відстані.

Вчені ВООЗ нагадали, що коронавірусом ризикують заразитися люди всіх вікових категорій.

Крім того, затверджених ліків для профілактики і лікування коронавіруса немає. Лікування проводиться симптоматично, тобто спрямоване на полегшення і усунення симптомів хвороби.

Раніше ми писали, що лікарі звернулися до українців з важливим проханням через коронавірус.