"Це розвід на гроші": Комаровський зробив важливе попередження про тести на алергію перед вакцинацією від COVID

Одним з протипоказань до вакцинації від коронавірусу є алергічна реакція на один з компонентів препарату. Однак Комаровський пояснив, що дізнатися заздалегідь про таку алергії неможливо.

"Ні, на жаль, це нереально зробити. Тому я все ж не рекомендую робити якісь аналізи", - підкреслив фахівець.

Він додав, що в пунктах вакцинації передбачена процедура надання першої невідкладної допомоги при алергічній реакції на щеплення. У медиків є необхідні препарати та персонал проходить спеціальне навчання.

"Ви повинні зрозуміти, що мова йде не просто про алергічну реакцію - там щось свербить, посипало або почервоніло місце ін'єкції — мається на увазі негайна важка алергічна реакція: набряк Квінке, анафілактичний шок. Тільки такі алергічні реакції є протипоказанням до вакцинації", - підкреслив Комаровський.

Він попередив, що зараз з'явилося багато шарлатанів, які пропонують пацієнтам пройти обстеження на алергію на компоненти вакцини.

"Зараз з'явилося безліч шарлатанів, які заявляють, що вони вас обстежують і з'ясують, чи є у вас алергія на компоненти вакцини. Не вірте - це просто обман, розвід на гроші. Без ін'єкції вакцинного препарату неможливо з'ясувати, чи є у вас на нього алергічна реакція", - резюмував експерт.