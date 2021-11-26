"Це розвід на гроші": Комаровський зробив важливе попередження про тести на алергію перед вакцинацією від COVID

В Україні лікарі часто рекомендують своїм пацієнтам проходити тестування на алергічну реакцію на компоненти вакцини від коронавірусу.
Однак такі тести потрібно далеко не всім підряд. Доктор Комаровський розповів, чи потрібно здавати подібні тести та наскільки їм варто довіряти.
Про це український лікар повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Одним з протипоказань до вакцинації від коронавірусу є алергічна реакція на один з компонентів препарату. Однак Комаровський пояснив, що дізнатися заздалегідь про таку алергії неможливо.
"Ні, на жаль, це нереально зробити. Тому я все ж не рекомендую робити якісь аналізи", - підкреслив фахівець.
Він додав, що в пунктах вакцинації передбачена процедура надання першої невідкладної допомоги при алергічній реакції на щеплення. У медиків є необхідні препарати та персонал проходить спеціальне навчання.
"Ви повинні зрозуміти, що мова йде не просто про алергічну реакцію - там щось свербить, посипало або почервоніло місце ін'єкції — мається на увазі негайна важка алергічна реакція: набряк Квінке, анафілактичний шок. Тільки такі алергічні реакції є протипоказанням до вакцинації", - підкреслив Комаровський.
Він попередив, що зараз з'явилося багато шарлатанів, які пропонують пацієнтам пройти обстеження на алергію на компоненти вакцини.
"Зараз з'явилося безліч шарлатанів, які заявляють, що вони вас обстежують і з'ясують, чи є у вас алергія на компоненти вакцини. Не вірте - це просто обман, розвід на гроші. Без ін'єкції вакцинного препарату неможливо з'ясувати, чи є у вас на нього алергічна реакція", - резюмував експерт.
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