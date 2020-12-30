Це вже радує: лікар поділився позитивним прогнозом по коронавірусу в Україні

Голова Львівського діагностичного центру Тарас Жиравецький розповів українцям про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Медик на своїй сторінці в Facebook поділився з українцями гарною новиною про те, що кількість хворих у країні зменшується.

"Плюс в тому, що зменшується кількість пацієнтів, у яких ми діагностуємо COVID. Тобто кількість таких пацієнтів у нас різко зменшується в країні. Пов'язано це з тестуванням, з бажанням людей йти тестуватися або з можливістю тестуватися. Але, дійсно, кількість зменшується", - каже Жиравецький.

Але ось кількість госпіталізацій як і раніше залишається значним, і воно "скаче". При цьому такий показник нестабільний - то більше, то менше. Тому говорити, що все добре, поки що рано.

Позитивні новини є і в іншому. Зокрема, він зайшов в аптеку, і виявив, що більшість препаратів, якими лікують наслідки COVID-19, там є.

"Це вже радує. Тому що люди можуть піти і вже більше не бігати по десяти аптеках, шукати, як було місяць-два тому", - додав він.

Ще з позитивних новин Жиравецький виділив, що Україна вже пройшла пік другої хвилі коронавірусу, а можливо це вже спад.

"Враховуючи, що вакцинація розпочнеться пізніше, думаю, що кількість пацієнтів і кількість випадків почне спадати за рахунок того, що багато пацієнтів вже перехворіло. Зараз ще багато перехворіє на спаді другої хвилі. І в принципі вакцинація не буде, ймовірно, критичною для нашої країни", - говорить медик.

Також Жиравецький похвалив сімейну медицину України. На його думку, вона реагує краще, ніж в країнах Євросоюзу і США. Він стверджує, що наші сімейні лікарі спілкуються більше, приділяючи більше часу кожному пацієнту

Лікар застеріг українців не приймати фуфломіцини, адже вони абсолютно не працюють. Мова йде про імуностимулятори, імуномодулятори і т. д. А також застосовувати різні ноу-хау типу, дихати горілкою через марлю.

Жиравецький також нагадав, що хворобу запускати не можна сидячи вдома по 10 днів з високою температурою. При серйозних симптомах медик радить звертатися до лікаря.

Він порекомендував на новорічні свята уникати великого скупчення людей. За його словами, у 25-30% українців є багато шансів взагалі не захворіти на коронавірус.

Раніше лікар назвав симптоми першого пацієнта в Україні, який перехворів новим штамом коронавірусу з Британії.