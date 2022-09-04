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Це "батьківський бандитизм": Комаровський розніс популярний метод лікування застуди

Скріншот відео: Євген Комаровський (YouTube)
Автор: Світлана Мащенко

Комаровський розповів про дикі методи лікування застудних захворювань, до яких і зараз звертаються деякі батьки. Мова йде про "попарити ноги" і "подихати над картоплею".

Про це відомий педіатр розповів у своєму Instagram.

Комаровський каже, що майже 10 років звідував відділенням для лікування вірусних інфекцій, і одна з головних спеціалізацій була - лікування дітей з вірусним крупом.

Таке відбувається, коли вірус як би опускається нижче носоглотки і викликає запалення в гортані. Тоді виникає набряк гортані, вона звужується і дитина починається задихатися.

Педіатр розповідає, що регулярно до відділення привозили дітей з підозрою на круп, але насправді це були наслідки "дихання над картоплею". У дитини просто був опік дихальних шляхів паром.

"А скільки разів було, коли в процесі діти перевертали на себе цю каструлю!" - емоційно розповідає Комаровський.

При словосполученні "парення ніг" у лікарів опікового починаються судоми.

Діти отримують опіки, особливо при доливанні окропу в миску, де ноги дитини.

"Якби це якось хоч лікувало. Але ні парити ноги, ні дихати над картоплею (або дихати паром в принципі) - це не лікування, це знущання над організмом людини", - додав педіатр.

Раніше Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки.

Також ми писали про лікарські засоби, які негайно треба викинути з аптечки.

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Доктор Комаровский