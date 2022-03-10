"Люди живуть в пеклі": волонтерка розповіла про жахіття, які коїть ворог в Маріуполі

Активістці кілька днів тому вдалося виїхати з міста, скориставшись особистим транспортом. Це, за її словами, єдиний спосіб, проте дуже небезпечний, можна потрапити під обстріл.

"В цьому місті відбувається просто пекло. Коли я звідти виїжджала, близько тижня тому, мені здавалося, що то було пекло. Але зараз перейшло всі можливі і неможливі межі", - розповіла вона.

За словами Діани, трощиться центр міста, східного берега просто нема. Люди живуть в руїнах. Нема електроенергії, опалення, газу, води вже близько десяти днів. І нема жодної можливості дістати, привезти гуманітарну допомогу.

"Люди там просто в пеклі живуть. Місто просто трощиться вщент, навіть центр міста. Просто задля того, аби просто показово знищити цей символ спротиву, яким Маріуполь був з 2014-го року", - додала волонтерка.

Для довідки: Діана Берг - українська громадська діячка, засновниця маріупольської платформи "ТЮ", організаторка руху "Донецьк - це Україна", дизайнерка.