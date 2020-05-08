Це може тривати кілька років: вчені дали сумний прогноз по коронавірусу

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Німецькі вчені вважають, що перемогти COVID-19 в найближчий рік буде дуже важко

Коронавірус продовжує свій наступ по Україні та світу. Станом на 8 травня, загальна кількість заражених в усьому світі наближається до чотирьох мільйонів осіб. З початку пандемії загинуло майже 270 тисяч осіб, видужали – 1 291 490 осіб. В Україні зафіксовано понад 14 тисяч хворих.

Вчені всього світу вивчають нову хворобу і найбільш гострим питанням залишається, як побороти хворобу і коли пандемія відступить. Деякі вважають, що поширення хвороби можна буде зупинити за допомогою вакцини або ефективних ліків. Деякі дослідники вважають, що кращим способом залишається колективний імунітет, при якому перехворіє велика частина населення землі.

Німецькі вчені вважають, що в карантинних умовах з використанням соціальної ізоляції, масок і антисептиків, світу доведеться прожити не менше ніж рік. Про це пише видання DW.

"Боюся, що тема масок і загальних правил гігієни — під цим я насамперед маю на увазі збереження дистанції у відношенні навколишніх, тобто протилежність Октоберфесту — будуть займати нас, ймовірно, цілий рік", - вважає директор Інституту медичної мікробіології, вірусолог Олександр Кекуле.

Вчений з Берліна, вірусолог Крістіан Дростен вважає, що головним чинником швидкої перемоги над вірусом стане створення вакцини, але на це піде не менше ніж рік.

"Думаю, ми можемо покластися на науку та очікувати, що до цього моменту в наступному році ми зможемо забезпечити вакциною або двома-трьома різними вакцинами, які зараз одночасно розробляються, значну частину населення", - зазначив він.

Крім того, Дростен вважає, що літній сезон послабить пандемію, якщо люди відповідально поставляться до нової реальності та будуть дотримуватися всіх карантинних умов. Багато в чому це залежить від погоди, оскільки віруси менш поширюються в сухому і теплому кліматі.

Проте він не виключає, що восени кількість хворих може знову вирости й це призведе до другої хвилі COVID-19.

"Може бути, сезонний ефект дозволить нам безнапасно пройти через літо з м'якими заходами, з ослабленням нинішніх обмежень. Колективного імунітету все ще мало, і з імунологічно "наївним" населенням ми вступимо в зимову хвилю. Це було б небезпечно", - пояснив Дростен.

Голова Інституту вірусології та досліджень ВІЛ медичного факультету Бостонського університету професор Хендрік Штрек налаштований менш оптимістично і не впевнений, що людству буде під силу знайти вакцину.

"Будь-яке передбачення про те, що у нас буде вакцина, несерйозно, тому що ми цього просто не знаємо. Є багато збудників вірусів, вакцини проти яких ми шукаємо роками, і їх досі немає", - зазначив Штрек.

Він вважає, що пошук вакцини або ліків проти коронавірусу може зайняти роки й все, що можна зробити зараз, це стримувати розповсюдження вірусу в межах, які допоможуть медикам справлятися з усіма пацієнтами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що епідеміологи розповіли, якою буде друга хвиля COVID-19 в Україні.