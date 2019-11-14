Це принципово: Комаровський розповів про правильну зубну щітку (відео)

Доктор Комаровський розповів, коли потрібно починати чистити зуби дитині, і якою має бути зубна щітка. Педіатр розповів у відеоблозі, що про зубну щітку варто задуматися відразу ж після появи першого зуба.

Першою зубною щіткою має стати насадка на палець зі щетинками, яку надягають на палець дорослі та чистять дитині зуби. Таку процедуру проводять у формі гри.

Але після того, як дитина навчилася тримати столові прилади, цікавиться зубними щітками дорослих, приходить час першої особистої щітки дитини.

Перша щітка дитини має одну принципову особливість. Оскільки дитина не може контролювати глибину засовування щітки в рот, вона повинна мати спеціальне обмежувальне кільце.

Комаровський розповів про першу зубну щітку дитини (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Раніше доктор Комаровський розповів, за яких симптомів дитину необхідно обов'язково лікувати в лікарні, відмовившись від домашнього лікування.