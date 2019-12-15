Це зрада: Сенцов зробив гучну заяву про вбивство Шеремета

Олег Сенцов, який нещодавно отримав премію Сахарова в Європарламенті, висловив свою думку щодо справи про вбивство Шеремета. Про це український режисер, письменник і колишній політв'язень написав у соціальній мережі Facebook.

Сенцов вважає, що підозрюваним "зливали" інформацію і сподівається на справедливий суд у справі про вбивство Павла Шеремета.

Олег Сенцов про вбивство Шеремета (РБК-Україна)

За його словами, якщо до злочину причетні обвинувачені ветерани АТО і волонтери, то це справжній жах. Однак є ймовірність, що хтось намагається втриматися на посаді і тоді йдеться про державну зраду. "Другий варіант ще гірше, тому що це зрада", - зазначив він.

Колишній політв'язень також зазначає, що хоче дізнатися правду, а тому хоче, щоб люди відстоювали справедливий суд і шукали нові, однозначні докази.