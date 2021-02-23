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Це супутнє захворювання при COVID-19 найчастіше вбиває українців

Автор: Світлана Мащенко

Вчені Національної академії наук України назвали супутнє захворювання, яке найбільш часто призводить до летального результату. Дослідники прийшли до висновку, що COVID-19 у 22% випадків має смертельний результат при цукровому діабеті.

Про це йдеться у висновках учених на сайті НАН України.

Вчені проаналізували статистику смертності в Україні і дійшли висновку, що саме діабет в поєднанні з коронавірусом найбільш часто призводить до смерті пацієнта.

Наголошується, що летальність при захворюванні діабетом для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ - 46%.

При цьому серцево-судинні захворювання небезпечні вдвічі менше при коронавірусі. А великі цифри смертності при таких супутніх захворюваннях можна пояснити загальною поширеністю недуги серед українців.

"Найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а серцево-судинні захворювання мають летальність вдвічі меншу. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих пояснюється великою кількістю випадків інфікованих з цим супутнім захворюванням", - розповідають в НАН України.

Діабет - найнебезпечніше супутнє захворювання при коронавірусі (фото: nas.gov.ua)

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували ще 4 182 нових випадку коронавірусу.

Найбільше хворих в Івано-Франківській області. І причиною такого спалаху називають Буковель, де був величезний наплив туристів.

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