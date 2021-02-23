Це супутнє захворювання при COVID-19 найчастіше вбиває українців

Вчені проаналізували статистику смертності в Україні і дійшли висновку, що саме діабет в поєднанні з коронавірусом найбільш часто призводить до смерті пацієнта.

Наголошується, що летальність при захворюванні діабетом для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ - 46%.

При цьому серцево-судинні захворювання небезпечні вдвічі менше при коронавірусі. А великі цифри смертності при таких супутніх захворюваннях можна пояснити загальною поширеністю недуги серед українців.

"Найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а серцево-судинні захворювання мають летальність вдвічі меншу. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих пояснюється великою кількістю випадків інфікованих з цим супутнім захворюванням", - розповідають в НАН України.

Діабет - найнебезпечніше супутнє захворювання при коронавірусі (фото: nas.gov.ua)