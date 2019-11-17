Це величезний міф: Комаровський розповів про молоко при лактазній недостатності

Євген Комаровський розвіяв поширену помилку про те, що при лактазній недостатності людині можна пити замість коров'ячого молока козяче. Відомий педіатр в Instagram наголосив, що в такій альтернативі насправді немає ніякого сенсу.

Доктор Комаровський звернув увагу, що при такій патології травної системи немає необхідності відмовлятися від молока в принципі, треба тільки використовувати або продукти, що містять мало лактози (низьколактозні суміші), або взагалі без неї (рослинне молоко, соєве молоко).

Говорячи про механізм розщеплення молочного цукру - лактози - за допомогою особливого ферменту лактази, лікар вищої категорії нагадав, що у всіх молочних продуктах тварин є цукор.

При лактазній недостатності можна пити рослинне або соєве молоко (Ілюстративне фото: www.pexels.com)

"Якщо порівняти столову ложку лактози і цукру, то лактоза приблизно в п'ять разів менш солодка", - розповів Комаровський.

Коли лактоза разом із випитим молоком потрапляє в шлунок, то вона розщеплюється за допомогою ферменту, який називається лактаза.

"Після цього засвоюється і є прекрасним джерелом енергії", - зазначив він.

Іноді цього ферменту в організмі людини немає взагалі або не вистачає - це називається лактазна недостатність. Така патологія означає, що людина не може розщеплювати лактозу, яка присутня в будь-якому молоці тварини (коров'ячому, козячому, кобилячому...)

"Тому коли при лактазній недостатності замінюють коров'яче молоко на козяче, то в цьому немає ніякого сенсу, ви просто заплатите дорожче", - сказав Комаровський і додав, що козяче молоко "як правило - це величезний міф... виробників козячого молока".