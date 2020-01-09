Це оголошення війни: "уход" Маркл та принца Гаррі шокував королівську сім'ю

Меган Маркл і принц Гаррі розгнівали королівську сім'ю (Фото: колаж РБК-Україна)

Єлизавета II глибоко засмучена рішенням герцогів Сассекських піти з королівської сім'ї

Меган Маркл та принц Гаррі вирішили скласти з себе офіційні повноваження високопоставлених членів королівської сім'ї. Заява герцогів Сассекських про намір відмовитися від фінансування за рахунок платників податків викликала великий резонанс у британському суспільстві.

Подружжя має намір запустити власну благодійну організацію, проводити час у Великій Британії та Канаді, але вже не будуть представляти королівську сім'ю на офіційних заходах.

Втім, щодо можливої відмови від титулів та інших регалій Маркл і принц Гаррі нічого не говорили.

У Букінгемському палаці на своїй сторінці в Instagram заявили, що герцоги не прийняли остаточне остаточне рішення, і в даний час ведуться переговори.

"Їх рішення спричинить за собою складні проблеми, вирішення яких займе час", - зазначено в повідомленні.

Також у палаці додали, що розуміють їх бажання "використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час".

Королеву Єлизавету II ініціатива онука та його дружини глибоко засмутила, а принц Чарльз і герцог Кембриджський - принц Вільям - і зовсім прийшли в лють. Як пише The Sun із посиланням на джерело в оточенні, Гаррі і Меган перед гучною заявою ні з ким з інших членів монаршої родини не радилися.

"Це порушує весь протокол. Це оголошення війни родині... Придворні не можуть у це повірити. Так багато питань залишилися без відповіді, але вони тільки що зробили це, не замислюючись ні про кого іншого", - наголосив інсайдер.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

За інформацією видання, Гаррі та Меган хочуть залишити Фрогмор Котедж у Віндзорському маєтку і бажають, щоб їх рахунок за оплату був покритий.

Маєток нещодавно було відремонтовано за кошти платників податків - в 2,4 мільйона фунтів стерлінгів (близько 3,1 мільйона доларів), в той час як їх шість охоронців "коштували" 600 тисяч фунтів на рік (трохи більше 780 тисяч доларів).

Інсайдер стверджує, що подружжя також хоче зберегти свої звання герцога і герцогині Сассекських.

Припускають, що "останньою краплею" для Гаррі і Меган став офіційний випуск нового королівського портрета із зображенням королеви, принца Чарльза, принца Вільяма і принца Джорджа, але без них самих.

Королева Єлизавета II та принци Чарльз, Вільям і Джордж (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Повідомляється, що в минулому році пара без зайвого розголосу створила комерційну команду в Голлівуді, включаючи колишнього бізнес-менеджера Меган і PR-компанію Sunshine Sachs.