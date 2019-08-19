Це неприпустимо: Супрун зробила важливу заяву про вакцинацію

Уляна Супрун розповіла, в які інстанції і служби варто звертатися у разі виникнення проблем та порушень при вакцинації та у разі, якщо медики відмовляться робити щеплення. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що є гарячі лінії Національної служби здоров'я України "1677".

Після звернення НСЗУ передасть претензії в МОЗ, щоб ситуацію можна було змінити, адже всі українці мають гарантований доступ до якісної медичної допомоги, вакцинації зокрема.

Уляна Супрун розповіла про вакцинацію і куди звертатися в разі проблем із щепленнями (Фото: УНІАН)

Зараз в Україні у громадян є можливість безкоштовно пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб за Календарем щеплень. Так, наша країна на 100% забезпечена вакцинами проти гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

Супрун закликає відповідально поставитися до цього питання, адже навмисна відмова скористатися цією можливістю фактично наражає людей на небезпеку і може нашкодити здоров'ю.

"Неприпустимо, коли саме пацієнти нехтують вакцинацією та наражають себе і своїх рідних на небезпеку. Але також неприпустимо, коли медики самі демотивують людей робити щеплення або поширюють неправдиву інформацію", - говоритя в публікації.

Керівниця МОЗ додала, що є тільки кілька причин та станів, при яких не можна робити щеплення:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5 градусів.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини.

В онкологічних хворих під час хіміотерапії, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет та при СНІДі імунітет може не сформуватися.

При вагітності не можна робити щеплення КПК та іншими “живими” вакцинами.

Щеплення проти кору також не проводять, якщо були тяжкі алергічні реакції на аміноглікозиди. А якщо вводилися препарати крові - вакцинацію відтерміновують.

БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менше 2 кг або має дефекти системи фагоцитозу, тяжкі порушення в системі імунітету.

ОПВ (жива поліомієлітна вакцина) не вводиться, якщо людина має тяжкі форми гіпогамаглобулінемії (стану імунодефіциту) чи хтось із членів сім’ї має протипокази до цієї вакцини (за винятком вагітності).

Уляна Супрун розповіла, за яких випадках не можна робити щеплення (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У решті випадків робити щеплення не лише можна, а й потрібно. Безоплатна вакцинація за календарем щеплень - це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати", - підкреслила Супрун.

Також в.о. глави МОЗ запевнила, що всі вакцини, які закуповують, безпечні та відповідають стандартам якісної практики виробництва. Будь-яка вакцина перед тим, як вперше отримати реєстраційне посвідчення, проходить багатоетапні дослідження імуногенності, безпеки, ефективності.

"Якщо ваш сімейний лікар не підтримує вас або ваших рідних у рішенні вакцинуватися, зверніться на гарячу лінію 1677 та розкажіть про цей випадок НСЗУ. Ви також можете звернутися, якщо у медзакладі кажуть, що немає вакцин, гарантованих державою", - написала Супрун.

Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун закликала українців не відкладати візити до лікаря, щоб зробити щеплення від вірусних захворювань, так як інфекція поширюється, поки є чутливі люди, переносники і резервуар.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей, у яких не буде щеплень.