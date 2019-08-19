Це неприпустимо: Супрун зробила важливу заяву про вакцинацію

В Україні можна безкоштовно пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб
Уляна Супрун розповіла, в які інстанції і служби варто звертатися у разі виникнення проблем та порушень при вакцинації та у разі, якщо медики відмовляться робити щеплення. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що є гарячі лінії Національної служби здоров'я України "1677".
Після звернення НСЗУ передасть претензії в МОЗ, щоб ситуацію можна було змінити, адже всі українці мають гарантований доступ до якісної медичної допомоги, вакцинації зокрема.
Уляна Супрун розповіла про вакцинацію і куди звертатися в разі проблем із щепленнями (Фото: УНІАН)
Зараз в Україні у громадян є можливість безкоштовно пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб за Календарем щеплень. Так, наша країна на 100% забезпечена вакцинами проти гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.
Супрун закликає відповідально поставитися до цього питання, адже навмисна відмова скористатися цією можливістю фактично наражає людей на небезпеку і може нашкодити здоров'ю.
"Неприпустимо, коли саме пацієнти нехтують вакцинацією та наражають себе і своїх рідних на небезпеку. Але також неприпустимо, коли медики самі демотивують людей робити щеплення або поширюють неправдиву інформацію", - говоритя в публікації.
Керівниця МОЗ додала, що є тільки кілька причин та станів, при яких не можна робити щеплення:
Уляна Супрун розповіла, за яких випадках не можна робити щеплення (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
У решті випадків робити щеплення не лише можна, а й потрібно. Безоплатна вакцинація за календарем щеплень - це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати", - підкреслила Супрун.
Також в.о. глави МОЗ запевнила, що всі вакцини, які закуповують, безпечні та відповідають стандартам якісної практики виробництва. Будь-яка вакцина перед тим, як вперше отримати реєстраційне посвідчення, проходить багатоетапні дослідження імуногенності, безпеки, ефективності.
"Якщо ваш сімейний лікар не підтримує вас або ваших рідних у рішенні вакцинуватися, зверніться на гарячу лінію 1677 та розкажіть про цей випадок НСЗУ. Ви також можете звернутися, якщо у медзакладі кажуть, що немає вакцин, гарантованих державою", - написала Супрун.
Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун закликала українців не відкладати візити до лікаря, щоб зробити щеплення від вірусних захворювань, так як інфекція поширюється, поки є чутливі люди, переносники і резервуар.
Також ми писали про те, що Уляна Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей, у яких не буде щеплень.