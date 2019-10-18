Це моє останнє фото: померла відома українська фотографиня

Померла фотографиня Галина Кравець (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Галина Кравець через свого сина звернулася до українців

Померла відома українська фотографиня Галина Кравець зі Львова, яка проживала в Мукачевому. Про це 18 жовтня повідомила на своїй сторінці в Facebook Ольга Руда.

"Галя надзвичайно, до болю любила свою рідну землю. Вона з року-в-рік тішила нас усіх своїми неймовірними світлинками, де гори торкалися неба, квіти - сонця, стежки кликали у невідоме, а в самих непримітних місцях знаходилися справжні скарби", - йдеться у публікації.

Галина Кравець (Фото: facebook.com/Galina700730)

"Їх повними пригорщами Галя Кравець дарувала своїм друзям, знайомим і незнайомим. Нехай з Богом спочиває. Пам'ятаємо", - написала вона.

В мережі повідомили про смерть відомої фотографині Галини Кравець (Фото: facebook.com/Galina700730)

В Facebook-профіль Кравець її син Святослав також повідомив сумну новину.

"Ось цей грибочок, це моє останнє фото. Сьогодні 17/10/19 в 12:00 моє серце назавжди перестало битися. Дякую вам друзі за спілкування, за підтримку, за любов. Бережіть себе, своїх близьких, даруйте любов і захищайте одне одного.

А для мене зробіть ще одну милість, помоліться за мене і не забувайте!

Я б написала вам ще багато добрих слів, але зараз пишу тремтячими руками синочка свого Святослава Кушлинського. Пам'ятаєте мене, ваша Галина Кравець", - йдеться у публікації.

Остання фотографія, зроблена Галиною Кравець (Фото: facebook.com/Galina700730)

Користувачі мережі висловлюють співчуття родині та близьким молодої фотохудожниці і високо відзначають її майстерність і талант.

Така молоденька. Не можу повірити;

Це немислимо. Не вкладається в голову. Переповнена жагою життя, подорожей в гори. Щорічно десятки виходів в Карпати. Українська свідома патріотка. Вічна пам'ять.

Який сум! Вічна пам'ять!

Світла пам'ять... занадто молода душа...

Вічна пам'ять. Співчуття родині.

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