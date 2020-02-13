Це маркетинговий хід: депутат від "Слуги народу" розповіла про походження коронавіруса

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що смертельний вірус з китайської провінції Ухань – це маркетинговий хід. Вона зазначила, що на всяк випадок запаслася респіраторами, які купила за 150 гривень за штуку.

Як розповіла нардеп від фракції "Слуга народу" у коментарі для телеканалу "Наш", думка у Верховній Раді з приводу коронавірусу з Китаю різко розділилися.

"Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші, що це маркетинговий хід, щоб продати більше масок", - розповіла Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що на всяк випадок вже запаслася респіраторами, яких купила в кількості 10 штук.

"Я належу до другої категорії та вважаю, що це маркетинговий хід, але на всяк випадок запаслася респіраторами. Купила 10 штук по 150 гривень", - додала нардеп.

Вона зазначила, що прочитала інтерв'ю з міністром охорони здоров'я України, де сказано, що всі українські лікарні повинні самостійно запастися необхідними засобами захисту на випадок появи коронавірусу.

"Я думаю, що українська влада, як завжди, сподівається в ситуації з коронавірусом на "а раптом пронесе" – зазначила Василевська-Смаглюк.

Нардеп від "Слуги народу" зробила заяву про коронавірус