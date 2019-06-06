ru
ua

Це катастрофа: ураган розніс на друзки село під Херсоном (фото)


Деякі будинки після урагану доведеться відновлювати повністю

У Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище Козачий Табор Олешковского району. Фотографії руйнувань опублікувала на своїй сторінці в Facebook Яніна Лебедєва.

Ураган налетів на село в середу, 5 червня, і за короткий час він завдав місцевим жителям страшні руйнування. У селі повалено понад 50 дерев, знесено дахи з 50 будівель, в тому числі вітер зруйнував дах місцевої школи. Крім того, обірвані електричні дроти і знеструмлені виявилися мешканці двох сусідніх селищ – Глечики і Піщанки.

На щастя, людських жертв немає, але як повідомила Галина Лебедєва, місцеві жителі в шоці від того, що стихія зробила з житловими будинками. У деяких будинки зруйновані майже повністю.

 

Ураган в Херсонській області розніс кілька будинків (facebook.com/lebedeva.janina)

"Катастрофа! Це наслідки вчорашнього буревію в Козачих Таборах. Зносило дахи, падали стовпи, дерева, затопило урожай, на церкви погнуло хрест. Зараз село без світла. Всі в шоці. Люди не знають, як будуть відновлювати свої будинки", - написала Лебедєва.

Скріншот поста (facebook.com/lebedeva.janina)

Потоп в Херсонській області (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що моторошна злива трохи не знищила місто в Одеській області. У місті пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки.

Також ми писали про те, що стихія розгулялася під Тернополем. Там частина селища практично повністю пішла під воду.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Назарбаєв пояснив відставку з поста президента Казахстану
Читати всі новини