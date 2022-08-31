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Це не про губи і пружні сідниці. Три секрети сексуальності, які повинна знати кожна жінка

Від чого залежить сексуальність і як її розвинути (фото: Freepik)
Автор: Альона Щербань, психотерапевт, сімейний психолог та сексолог

Багато хто вважає жіночу сексуальність вродженою рисою характеру, втім стати привабливою для чоловіків можна у будь-якому віці.

У колонці для Styler психолог та сексолог Альона Щербань пояснює, як віднайти свою природну сексуальність.

Підтримка батьків або психолога

Жіноча сексуальність починає формуватись у досить ранньому віці - з чотирьох до п’яти років. В цей період дівчинка активно вивчає своє тіло, роздивляється себе у дзеркалі, торкається обличчя, вух, носа… Іноді батьки, не розуміючи що відбувається, можуть зупинити цей процес. "Не торкайся себе!", "Чому ти засунула руку в трусики? А ну дістань! Що люди скажуть?" - цими словами вони блокують перший контакт майбутньої жінки зі своєю сексуальністю.

Друга спроба прийняття власного тіла відбувається у пубертатному періоді (12-17 років), коли дівчинка порівнює себе з іншими дівчатами. Вона переживає якщо у подружок вже виросли груди, а у неї ще ні. Вважає себе невдахою, якщо у когось довші ноги і кругліші стегна. Якщо батьки не підтримають доньку словами про те, що її тіло прекрасне і вони люблять її просто так, дівчинка почне сумніватися у собі.

В одному з інтерв’ю американська актриса Дженніфер Еністон розповіла, що у підлітковому віці мама називала її "гидким каченям" та казала, що з такою зовнішністю її перспективи у кіно досить примарні. Як наслідок, коли увесь світ визнав актрису секс-символом, вона відвідувала психолога, який допомагав їй полюбити своє тіло.

Тож батьки не повинні економити компліменти для доньки та усіляко її підтримувати.

Сексуальність - це спосіб життя

Жінка, яка не змогла встановити контакт з власною сексуальністю у дитинстві, починає вимагати визнання своєї привабливості від партнера. По суті партнер перетворюється на батьківську фігуру, яка надолужує втрачене і дохвалює її. При цьому жінка може залишатись самокритичною, не відчуваючи себе красивою та бажаною.

Якщо ж чоловік забув сказати черговий комплімент (або взагалі їх не робить, бо не має такої звички) жінка провалюється у власні дитячі травми, її самооцінка падає і вона починає шукати нового партнера, який поверне їй впевненість.

Насправді ж, головне, що потрібно зрозуміти жінкам: сексуальність - це спосіб життя. Це те, що ви відчуваєте кожної миті, а не в певні моменти, коли чуєте компліменти чоловіків.

З чого почати

Якщо жінку радує власне тіло і вона добре його знає - у її сексуальності можна не сумніватись. Як правило, її рухи плавні та привабливі для інших: чоловіки буквально зчитують цю сексуальність. Коли ж жінка тілом незадоволена, її невпевненість передається у кожному русі: оскільки м'язи затиснуті - рухи виходять грубими. Чоловіки це теж чудово зчитують. Прагнучи стати сексуальною жінка може скільки завгодно себе змінювати - зробити красиві губи, активно займатися спортом, гарно одягатися - але якщо у неї немає контакту з тілом і вона не вважає себе привабливою, передати іншим відчуття драйву і сексуальності не вийде.

Іншими словами, сексуальність живе всередині нас і жодним чином не пов’язана з красивими губами та пружними сідницями.

Тож перше, з чого варто почати шлях до своєї сексуальності - з любові до власного тіла.

  • Для початку спробуйте відчути, які емоції ви отримуєте коли тіла торкається одяг. Що відчуваєте при контакті з постільною білизною. Чи подобається вам, коли по тілу біжить тепла або холодна вода. Зрозумійте, що вам приємно, а що ні.
  • Не намагайтесь розкрити сексуальність через одяг, макіяж або прикраси - це не завжди допомагає. Зовнішній вигляд має бути віддзеркаленням вашого внутрішнього стану. Жінка у старих джинсах яка випромінює внутрішню енергію, завжди буде привабливішою для чоловіків ніж невпевнена у собі дама у красивій вечірній сукні.
  • Робіть собі компліменти, хваліть себе за маленькі перемоги. Впорались зі складним проєктом - "Я супергероїня!". Приготували смачний пиріг - "Я крута господиня!" Хваліть себе кожного дня, щоб мозок почав сприймати вас як супергероїню. Ще одна порада: припиніть спілкуватися з токсичними людьми, які свідомо занижують вашу самооцінку.
  • Розглядайте власне тіло у дзеркалі. Вам треба звикнути до нього і полюбити. Якщо потрібно попрацювати над пресом або сідницями - займіться спортом. Це додасть вам впевненості.
  • Полюбити себе допомагає медитація. Приділіть 10-15 хвилин щодня дихальним вправам (можна сидіти у тиші або ввімкнути приємну музику). Під час медитації намагайтесь відчути красу та світло всередині. Вчіться їх випромінювати. Як тільки ви побачите красу всередині себе, ви знайдете ключ до своєї сексуальності.
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