Це не про губи і пружні сідниці. Три секрети сексуальності, які повинна знати кожна жінка

Підтримка батьків або психолога

Жіноча сексуальність починає формуватись у досить ранньому віці - з чотирьох до п’яти років. В цей період дівчинка активно вивчає своє тіло, роздивляється себе у дзеркалі, торкається обличчя, вух, носа… Іноді батьки, не розуміючи що відбувається, можуть зупинити цей процес. "Не торкайся себе!", "Чому ти засунула руку в трусики? А ну дістань! Що люди скажуть?" - цими словами вони блокують перший контакт майбутньої жінки зі своєю сексуальністю.

Друга спроба прийняття власного тіла відбувається у пубертатному періоді (12-17 років), коли дівчинка порівнює себе з іншими дівчатами. Вона переживає якщо у подружок вже виросли груди, а у неї ще ні. Вважає себе невдахою, якщо у когось довші ноги і кругліші стегна. Якщо батьки не підтримають доньку словами про те, що її тіло прекрасне і вони люблять її просто так, дівчинка почне сумніватися у собі.

В одному з інтерв’ю американська актриса Дженніфер Еністон розповіла, що у підлітковому віці мама називала її "гидким каченям" та казала, що з такою зовнішністю її перспективи у кіно досить примарні. Як наслідок, коли увесь світ визнав актрису секс-символом, вона відвідувала психолога, який допомагав їй полюбити своє тіло.

Тож батьки не повинні економити компліменти для доньки та усіляко її підтримувати.

Сексуальність - це спосіб життя

Жінка, яка не змогла встановити контакт з власною сексуальністю у дитинстві, починає вимагати визнання своєї привабливості від партнера. По суті партнер перетворюється на батьківську фігуру, яка надолужує втрачене і дохвалює її. При цьому жінка може залишатись самокритичною, не відчуваючи себе красивою та бажаною.

Якщо ж чоловік забув сказати черговий комплімент (або взагалі їх не робить, бо не має такої звички) жінка провалюється у власні дитячі травми, її самооцінка падає і вона починає шукати нового партнера, який поверне їй впевненість.

Насправді ж, головне, що потрібно зрозуміти жінкам: сексуальність - це спосіб життя. Це те, що ви відчуваєте кожної миті, а не в певні моменти, коли чуєте компліменти чоловіків.

З чого почати

Якщо жінку радує власне тіло і вона добре його знає - у її сексуальності можна не сумніватись. Як правило, її рухи плавні та привабливі для інших: чоловіки буквально зчитують цю сексуальність. Коли ж жінка тілом незадоволена, її невпевненість передається у кожному русі: оскільки м'язи затиснуті - рухи виходять грубими. Чоловіки це теж чудово зчитують. Прагнучи стати сексуальною жінка може скільки завгодно себе змінювати - зробити красиві губи, активно займатися спортом, гарно одягатися - але якщо у неї немає контакту з тілом і вона не вважає себе привабливою, передати іншим відчуття драйву і сексуальності не вийде.

Іншими словами, сексуальність живе всередині нас і жодним чином не пов’язана з красивими губами та пружними сідницями.

Тож перше, з чого варто почати шлях до своєї сексуальності - з любові до власного тіла.