Це не глисти: лікар зруйнувала міф про відомий "симптом" паразитів

За словами медика, скреготіння зубами під час сну, а деколи - і вдень - називають бруксизмом. Це явище зустрічається приблизно у половини дітей до 7 років, а також буває у дорослих. Частіше виникає у хлопчиків та чоловіків.

Ця проблема з часом може призвести до стирання емалі, розвитку карієсу, запалення ясен, підвищеної чутливості зубів.

Глисти тут ні при чому

"Немає жодного дослідження, яке б підтвердило зв'язок між цими факторами. До речі, після 7 років явища бруксизму у більшості дітей зникає!" - запевнила медик.

Парфьонова пише, що в її практиці дійсно були маленькі пацієнти, в яких було скреготіння зубами та виявлено гельмінтів. Проте, в них також відмічалися й інші ознаки: частий біль в животі, виражене зниження апетиту, перепади настрою, свербіж заднього проходу та інші.

Причини виникнення бруксизму

Основні причини у дітей:

стрес - переживання та події, накопичені за цілий день викликають гіпертонус жувальних м'язів;

у дитини ріжуться молочні або постійні зуби - виникає свербіж ясен і дитина несвідомо стискає щелепи, щоб зменшити його;

неправильний прикус - нерівномірне навантаження на верхню і нижню щелепи та неповне замикання щелеп;

захворювання ЛОР-органів, що супроводжуються закладенням носу - нежить, аденоїдні розростання, алергії тощо;

щелепам впродовж дня не вистачає навантаження, що буває частіше у дітей після року, коли дитина не отримує достатньо твердої їжі;

дефіцит кальцію, магнію, вітамінів групи В.

Що робити, якщо у дитини бруксизм

Покажіть дитину стоматологу, ЛОРу та неврологу.

Перед сном не грайте в активні ігри, не дивіться фільми. Краще прогуляйтеся, почитайте казку, зробіть дитині теплу ванну.

Вдень давайте дитині жувати тверду їжу: моркву, яблука, огірки і т. п.

Додайте до раціону продукти, що містять достатньо кальцію (молочні продукти, капуста, бобові, насіння), магнію (горіхи, насіння, зелені листові овочі, какао), вітамінів групи В (яйця, капуста, бобові, м'ясо, риба, горіхи, цільні крупи, цільнозерновий хліб).