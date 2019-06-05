Все це було так фальшиво: Трамп шокував заявою про Меган Маркл

Дональд Трамп, який раніше назвав Меган Маркл противною, поспішив запевнити, що він з великою повагою ставиться до герцогів Сасекських і жодним чином не хотів образити дружину принца Гаррі. Про це він розповів у програмі Good Morning Britain.

72-річний президент США дав велике інтерв'ю, в якому розповів про своє справжнє ставлення до Маркл. "Вона погано до мене ставилася. І це нормально. Але для мене було не нормально ставитися погано до неї. Вона робить відмінну роботу, сподіваюся, їй подобається її життя. Думаю, що вона дуже мила", - сказав Трамп.

Колаж РБК-Україна

Також президент США повідомив, що принц Гаррі, незважаючи на поширені чутки, не уникав його на прийомі. І що все відбувалося зовсім не так, як повідомили ЗМІ. Крім того, Трамп назвав чоловіка Меган Маркл чудовим.

За словами Трампа, скандал через його невтішні слова на адресу Меган, вони з принцом Гаррі не обговорювали, хоча президент США був не проти прокоментувати ситуацію.

"Ми про це не говорили, хоча я хотів, тому що все це було так фальшиво, так як розшифровка мого інтерв'ю є повною протилежністю того, що говорять ЗМІ", - підсумував він.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон прокоментувала чутки щодо своєї сім'ї та вагітності.

Ми писали що Меган Маркл і Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле огляду експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь.