ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Все це було так фальшиво: Трамп шокував заявою про Меган Маркл

STYLERПерсони    05.06.2019 - 15:34
Все це було так фальшиво: Трамп шокував заявою про Меган Маркл
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Трамп висловив думку щодо герцогів Сасекських

Дональд Трамп, який раніше назвав Меган Маркл противною, поспішив запевнити, що він з великою повагою ставиться до герцогів Сасекських і жодним чином не хотів образити дружину принца Гаррі. Про це він розповів у програмі Good Morning Britain.

72-річний президент США дав велике інтерв'ю, в якому розповів про своє справжнє ставлення до Маркл. "Вона погано до мене ставилася. І це нормально. Але для мене було не нормально ставитися погано до неї. Вона робить відмінну роботу, сподіваюся, їй подобається її життя. Думаю, що вона дуже мила", - сказав Трамп.

Все це було так фальшиво: Трамп шокував заявою про Меган МарклКолаж РБК-Україна

Також президент США повідомив, що принц Гаррі, незважаючи на поширені чутки, не уникав його на прийомі. І що все відбувалося зовсім не так, як повідомили ЗМІ. Крім того, Трамп назвав чоловіка Меган Маркл чудовим.

За словами Трампа, скандал через його невтішні слова на адресу Меган, вони з принцом Гаррі не обговорювали, хоча президент США був не проти прокоментувати ситуацію.

"Ми про це не говорили, хоча я хотів, тому що все це було так фальшиво, так як розшифровка мого інтерв'ю є повною протилежністю того, що говорять ЗМІ", - підсумував він.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон прокоментувала чутки щодо своєї сім'ї та вагітності.

Ми писали що Меган Маркл і Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле огляду експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь.

Меган Маркл планує вийти у світ: названа дата У чому підступ? Друг Маркл проговорився про брехню герцогині
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся