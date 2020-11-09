Це не діагноз! Комаровський розповів, коли при пневмонії заборонені антибіотики

Доктор Комаровський розповів українцям про дуже актуальну зараз тему - прийом антибіотиків при пневмонії. Найчастіше, запалення легенів буває бактеріальним або вірусним.

Але найголовніше, що потрібно розуміти: антибіотики використовуються тільки при бактеріальній пневмонії. Про це педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.

"Саме по собі слово "пневмонія" - це не діагноз. Треба розуміти, з якою пневмонією ми маємо справу", - стверджує знаменитий лікар.

Він назвав три види пневмонії: бактеріальна, вірусна і бактеріальна, що стала ускладненням вірусної інфекції.

"Ми можемо контактувати з бактерією, яка називається пневмокок або стафілокок. І ця бактерія потрапить в легені, і ми будемо лікувати це антибіотиками. Ми можемо заробити вірусну інфекцію: вона буде називатися грип, аденовірус, коронавірус. Неважливо. І в легенях може виникнути вірусне запалення. Воно не лікується антибіотиком просто тому, що антибіотики не впливають на віруси", - додав педіатр.

Але можлива й така ситуація, коли після вірусної інфекції, змінюється вентиляція повітря в легенях, накопичується слиз і виникають ускладнення - бактеріальна пневмонія. Вона також лікується антибіотиком.

На побутовому рівні, за словами Комаровського, якщо при вірусній інфекції призначити якийсь антибіотик, таким чином, ми зможемо уникнути ускладнень. Але цього не відбувається - стає тільки гірше.

Адже при прийомі антибіотика під час вірусної інфекції завжди знайдуться бактерії, що вціліють після прийому антибіотика. Вони розмножаться і тоді знадобляться більш сильні і токсичні антибіотики.

"За деякими даними профілактичне призначення антибіотиків при вірусних інфекціях у 6-9 разів збільшує ймовірність розвитку бактеріальної пневмонії", - розповідає Комаровський.

Комаровський розповів про пневмонію та антибіотики (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський розповів, як уникнути переходу ГРВІ в пневмонію.

Раніше ми писали, що лікарі назвали шість нетипових ознак безсимптомної пневмонії.