Ці дешеві ліки знижують ризик COVID-госпіталізації: вчені назвали препарат

Науковці протестували флувоксамін (Fluvoxamine), майже у 1500 бразильців, недавно інфікованих коронавірусом, які піддавалися ризику важкого захворювання через інші проблеми зі здоров'ям, таких як діабет. Близько половини з них приймали антидепресант вдома протягом 10 днів.

Через чотири тижні спостережень виявилося, що в групі, яка приймала препарат, на третину менше потребували госпіталізації або тривалого перебування у відділенні невідкладної допомоги через коронавірусну хворобу.

Результати дослідження були опубліковані в середу в журналі Lancet Global Health.

Дослідники припустили, що таке лікування можна використовувати в країнах, що розвиваються, з обмеженим доступом до вакцин, тому що воно дешеве і може забезпечити додатковий захист. Вони поділилися результатами з Національним інститутом охорони здоров'я США, який публікує рекомендації щодо лікування, і сподіваються на рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Що відомо про препарат

Флувоксамін - синтетичний лікарський засіб, що належить до групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Препарат застосовується перорально. Випускається в таблетках і желатинових капсулах. У клінічній практиці застосовується з 1983 року.

Препарат застосовують при депресіях різного походження та обсесивно-компульсивних розладах. Ліки збільшує кількість серотоніну в мозку, що може допомогти поліпшити настрій людини.

Зауважимо, що серед можливих побічних ефектів можуть бути сонливість, нудота, біль в животі, порушення еякуляції, алергічні реакції. А ось при передозуванні можливі тахікардія, брадикардія, гіпотензія; порушення функції печінки; судоми та коматозний стан.

Флувоксамін протипоказаний при підвищеній чутливості до препарату, одночасному лікуванні інгібіторами моноамінооксидази, рамелтеоном, тизанідином, лінезолідом, моклобемідом, у віці до 8 років. Препарат не рекомендований для застосування при вагітності та годуванні груддю.