Це не хвороба: Супрун розвіяла міфи про целюліт

Уляна Супрун розповіла про те, що целюліт може з'явитися в будь-якому віці. При цьому у чоловіків також буває це явище, але рідше, ніж у жінок. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, безліч косметичних засобів проти целюліту практично не ефективні, а спеціальні процедури потрібно робити весь час. При цьому целюліт - це не хвороба, а звичне для чоловіків і жінок фізіологічне явище. Целюліт може бути різним і не потрібно його запускати.

Чому виникає целюліт?

Целюлітом називають прояви жирової тканини, які видно. При целюліті шкіра схожа на цедру апельсина. Целюліт з'являється, через те, що каркас сполучної тканини дуже слабкий, а обсяг жирової тканини досить великий.

У сильної половини людства сполучна тканина схожа на сітку, а у жінок на смужки. Сітка краще справляється з тиском жирової тканини. Крім того, з роками в шкірі утворюється менше колагену, який відповідає за пружність і еластичність шкіри. Тому смужки з віком тримають жирову тканину гірше.

Супрун розповіла про целюліт і як з ним боротися (фото: facebook.com/ulanasuprun)

За словами Супрун, в тілі людини жирові клітини по-різному накопичують і віддають жир. На стегнах і ногах найбільше знаходиться альфа-адреналовых рецепторів. Якщо на ці рецептори діє адреналін, то вони починають відразу ж відкладати жир. Але на обличчі і в жирових тканинах молочних залоз мають перевагу бета-рецептори. Тому в цих місцях жінки втрачають жир в першу чергу.

Ще одна причина виникнення целюліту - локальна ішемія жирової тканини, тобто недолік крово - і лімфопостачання.

Що ж робити, щоб зменшити прояви целюліту?

Супрун розповіла, що існують процедури, які вважаються ефективними, але від них настає лише тимчасовий ефект. Що це за процедури?

лімфодренаж і масаж,

постановка банок,

хірургічне втручання в структуру сполучної тканини,

лазерна корекція структури жирової тканини.

А ось, що можна самостійно робити для боротьби з целюлітом:

Скріншот з Facebook

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