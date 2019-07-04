Це безпечно: Комаровський зруйнував міф про поїздку з дитиною на відпочинок

Доткор Комаровський розповів про те, чи може виникнути у маленької дитини "гірська хвороба" при підйомі на високогір'я. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки трирічного малюка звернулися до Євгена Комаровського з питанням, чи можна брати дитину в сімейну подорож в Альпи. Вони хочуть заїхати на канатних дорогах повище, але хвилюються про те, щоб у дитини не розвинулася гірська хвороба через кисневе голодування.

Комаровський відповів, що ймовірність розвитку гірської хвороби у дитини надзвичайно мала, тим більше, що альпійські підйомники не такі високі, щоб у трирічного малюка могли виникнути симптоми гірської хвороби.

Комаровський зруйнував міф про відпочинок з дитиною в горах і гірську хворобу (фото: inspiredbylakeland.co.uk)

"Практично впевнений, що все буде безпечно, якщо відразу після підйому не будете навантажувати дитину фізично і постежите за її станом", - порадив педіатр.

До того ж, Комаровський стверджує, що навіть виникнення задишки не може стати протипоказанням до висоти.

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"Орієнтуйтеся на вік і враховуйте можливості адаптації маленької дитини", - резюмував фахівець.

Комаровський зруйнував міф про відпочинок з дитиною в горах і гірську хворобу (фото: inspiredbylakeland.co.uk)

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.