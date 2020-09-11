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Цим знакам Зодіаку у вересні загрожують втрати, труднощі та збитки

П'ятниця 11 вересня 2020 05:30
Цим знакам Зодіаку у вересні загрожують втрати, труднощі та збитки
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Астрологи склали гороскоп на вересень, в якому попередили ряд знаків Зодіаку про фінансові втрати

Гороскоп на вересень 2020 попереджає кілька знаків Зодіаку про фінансові труднощі, негаразди на роботі, проблеми в стосунках з колегами і начальством.

Астрологи назвали три невдачливих знака, яким ділова сфера в перший місяць осені не принесе нічого хорошого. Також кожен з них отримав від фахівців важливу пораду, як з найменшими втратами пережити цей фатальний період життя.

Овен

Вересень може принести несподівані фінансові труднощі, до яких ви зовсім не готові. Ймовірно, доведеться залізти в борги або кредити, щоб розрахуватися з усіма. Астрологи радять надалі планувати свій бюджет і розписувати витрати.

На роботі Вас чекає справжній аврал. Не виключено, що доведеться попрацювати понаднормово, брати роботу додому, заміщати колег. Ця напруга на роботі позначитися не дуже добре на особистому житті. Але ваші зусилля помітять і оцінять.

Рак

На початку осені можуть виникнути фінансові тертя. Вам нагадають про старий давно забутий борг. Щоб заробити потрібну суму, доведеться добряче попрацювати або навіть взяти додаткову роботу. Але не розраховуйте на легкі гроші. У вересні вам не обіцяють великий прибуток або раптове багатство, а сподіватися треба тільки на свої сили.

На роботі Вам доведеться розгрібати старі справи, виправляти чужі помилки. Осінь підійде для нових починань - рушайте на навчання або курси підвищення кваліфікації.

Діва

У вересні непомітно підкрадуться грошові труднощі. Потрібні великі вкладення у справи й сильні витрати на домашні потреби і лікування. Доведеться набратися терпіння і поки відмовитися від великих покупок.

Вам доведеться старанно попрацювати у вересні. На початку місяця уникайте ризикованих заходів і не поспішайте підписувати документи. Вірогідні обмани і підстави. Не довіряйте першим зустрічним і ретельно вибирайте партнерів для співпраці. Також щури можуть з'явитися серед колективу.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку у вересні пощастить з грошима.

Також повідомлялося, як уберегтися від небезпек ретроградного Марса, який настає з 10 вересня.

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