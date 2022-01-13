Після цих цікавих фактів про комедію "Тріумф" ви не пройдете повз прем'єри

В Україні на великі екрани виходить французька комедія "Тріумф" 3 лютого. Поки до прем'єри ще залишається кілька тижнів, розповімо про стрічку і наведемо кілька цікавих фактів, після яких у вас виникне бажання переглянути цю жартівливу й водночас непересічну картину.

Що готує фільм "Тріумф" від режисера Еммануеля Курколя українським глядачам - читайте в матеріалі нижче.

Трейлер фільму "Тріумф"

Про що фільм

Комедія" Тріумф " - про новоспеченого режисера, який керує тюремним театральним гуртком і живе мрією про Тріумфальну прем'єру в Парижі.

А поки герой намагається реалізувати свої сподівання, вся "трупа" тільки того й очікує, що дозволу на виїзд за межі в'язниці.

Фото: що відомо про комедію "Тріумф"

Цікаві факти про "Тріумф"

Герої фільму працюють над постановкою п'єси "В очікуванні Ґодо" - реального твору відомого драматурга Семюеля Беккета. Це абсурдистська трагікомедія, у якій ідеться про двох чоловіків, життя яких проходить в очікуванні посеред дороги на якогось Ґодо.

Цю п’єсу з в’язницями пов’язує довга історія, яка розпочалася ще в 1957 році. Тоді постановку представили в’язням тюрми Сан-Квентін (США). Саме цей спектакль було обрано, оскільки грали в ньому виключно чоловіки. Тоді вона спричинила справжній фурор серед 1400 ув'язнених і навіть надихнула на створення театрального гуртка.

Фото: що відомо про комедію "Тріумф"

Сама стрічка натхненна реальною історією. У 1985 році шведський театральний режисер Ян Джонсон поставив "В очікуванні Ґодо", в якій грали справжні в'язні. Коли їм була надана можливість представити свою постановку поза межами тюрми, п'ятеро з шести "акторів" утекли. У своєму фільмі "Тріумф" режисер Еммануель Курколь зробив вільний виклад реальних подій: зі Швеції він їх переніс до Франції, а саму історію переосмислив.

Фото: що відомо про комедію "Тріумф"

У 2020 році стрічку відібрали до офіційної конкурсної програми Каннського кінофестивалю. Проте у зв'язку з пандемією коронавірусу подію скасували, а прем'єра картини була відтермінована.

"Тріумф" отримав у 2020 році Нагороду Європейської кіноакадемії та був названий Найкращою європейською комедією.

Фото: що відомо про комедію "Тріумф"

Знавці французької, а також шанувальники кінопереглядів мовою оригіналу матимуть змогу подивитися французькомовну версію фільму (з українськими субтитрами) на фестивалі "Вечори французького кіно". Розпочнеться він паралельно зі стартом прокату - 3 лютого в Києві, а також почергово відбуватиметься у великих містах України впродовж лютого.

Фото: що відомо про комедію "Тріумф"