При цих COVID-симптомах вам може знадобитись негайна госпіталізація. Будьте пильні!

Коронавірус може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.
Які ж саме сьогодні визначені критерії для госпіталізації при COVID-19 - розповіли в Міністерстві здоров'я України.
Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:
У МОЗ нагадують, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.
"У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", - йдеться на сторінці відомства у Facebook.
Нагадаємо, нещодавно доктор біологічних наук і академік НАН розповів, коли в Україні чекати піку COVID-19.
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