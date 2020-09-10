При цих хворобах вакцинація від коронавірусу неможлива: порада лікаря

Лікар-імунолог розповів, людям з якими хворобами можна вакцинуватися від COVID-19. За словами медика, всі захворювання, пов'язані з введенням імунодепресивних препаратів, є абсолютним протипоказанням до щеплення від коронавірусу.

Як пояснив медик, простий приклад - це онкологія. Бо якщо є лікування - воно супроводжується імунодепресією.

"Виходить, з одного боку, є показання, а з іншого, навпаки, протипоказання. Тому всі подібні питання, пов'язані з вакцинацією, повинен вирішувати лікар пацієнта", - сказав лікар Владислав Жемчугов виданню VM.

Також медик зазначив, що абсолютним протипоказанням до вакцинації від COVID-19 є запальні, аутоімунні захворювання, червоний вовчак, системні захворювання крові.

Нагадаємо, що масова вакцинація від СОVID-19 у світі очікується не раніше середини 2021 року. На сьогодні жодна з вакцин не продемонструвала необхідного ефекту.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за оптимістичним прогнозом вакцина проти COVID-19 може з'явитися в Україні у березні 2021 року.

Крім того, РБК-Україна писало про те, як крім вакцини від коронавірусу у світі шукають ліки від СОVID-19.