"Ці номери світяться після вакцинації": українець на мітингу вразив фейком про COVID

Але прокоментував чоловік вакцинацію телеканалу "Київ".

Новий фейк про вакцинацію

"Насправді це ніяка не вакцинація, ось, бачите номери? Ці номери світяться у людини після вакцинації. Це перевіряли вже тисячу разів. Кожна людина може перевірити на своєму смартфоні, включивши Bluetooth", - сказав українець.

На запитання журналістки, чому ж у неї на телефоні такого немає, чоловік відповів, що вся справа в телефоні, мовляв, у нього стара модель, а у неї - нова.

Чоловік стверджує, що вакциновані люди відображаються в його телефоні за номерами, якщо включити Bluetooth. Але якщо він відійде туди, де не буде людей - номери в телефоні зникнуть.

Українець повідомив, що не сам до такого дійшов, а інформація була в Інтернеті.

Фейки щодо вакцинації

Багато з українців вірять, що обов'язкова вакцинація порушує конституційні права людини, але це не так.

Відповідно до статті 12 ЗУ" Про захист населення від інфекційних хвороб " прямо встановлено, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Також серед людей є думка про теорію всесвітньої змови проти людства для введення людям мікрочіпів і зміни ДНК, називаючи масову вакцинацію медичним експериментом.

Варто зазначити, що поняття "медичного експерименту" не врегульовано на законодавчому рівні на відміну від поняття "медико-біологічних експериментів".

Згідно статті 28 Конституції України, жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.