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Є три варіанти: Комаровський розповів, що робити при панічних атаках

Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Доктор Євген Комаровський пояснив, що робити при панічних атаках на фоні триваючої війни з її жахами, як відволіктися від тривоги та не замикатися у депресії, та дав поради про психічне здоров'я.

Про це відомий педіатр і ведучий розповів в інтерв'ю Максу Назарову в передачі "Так, це так".

За словами заслуженого лікаря України, аби позбутися панічних розладів є три варіанти дій.

  • Варіант перший - це обмеження негативної інформації.

"Зрозуміло, що це дуже часто звучить як теорія. Тому що людина, яка занурена в новинну повістку, не може не читати новини та не дивитися мерзенні відео в мережах", - зазначив Комаровський.

  • Друге - треба намагатися максимально зайняти фізичне тіло.

Доктор наголошує, що необхідно відриватися від подібного контенту про бойові дії та обстріли, зруйновані будинки і жертви, і займатися інтенсивною активною діяльністю. Наприклад, брати в руки лопату, велосипед, ставати на бігову доріжку...

У цьому контексті Комаровський погоджується, що спорт і фізичне навантаження рятують від депресії, називає це робочою теорією.

При цьому лікар вважає, що під час війни спорт можна замінити іншим видом діяльності.

"Завжди є, куди направити фізичні зусилля - допомагати волонтерам, вантажити вагони, розвозити, орати, копати окопи, розбирати завали... Завжди є чим зайнятися фізично. Але треба дуже сильно фізично втомлюватися", - говорить доктор.

  • Третє - похід до фахівця.

Тут Комаровський звертає увагу на певні шкідливі забобони, вкорінені в суспільстві.

"У нас похід до психолога або психіатра - це соромно на рівні ментальності", - нарікає педіатр.

При цьому, додає Комаровський, у всьому світі лікувати депресію і панічні розлади може будь-який дипломований лікар.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський висловився про синдром тривалого здавлення, та правилах надання першої допомоги постраждалим при завалах та руйнуванні будівель.

А також нещодавно він розповів, куди поділася "зараза"-коронавірус в Україні.

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