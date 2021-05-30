Коли потрібно їсти, щоб схуднути легко і швидко: дієтолог розкрила секрет

Режим дня кожної людини залежить від безлічі факторів: наявності дітей, роботи, зайнятості протягом дня. Залежно від цих факторів потрібно планувати прийом їжі, щоб отримати фігуру мрії. Коли приймати їжу, скільки разів на день, для здорового схуднення - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це на своїй сторінці в Instagram написала фітнес-експерт Марина Боржемська.
Так, експерт навела три варіанти режиму дня.
Цей варіант підходить тим, хто лягає спати не пізніше 21:00.
Режим дня для тих, лягає спати не пізніше 22: 00.
"Якщо ви лягаєте спати близько 23:00, можете додати ще один перекус у другій половині дня і змістити свою вечерю до 19:00–19:30", – пояснила Боржемська.
Як повідомляли раніше, лікар назвала головні помилки при схудненні.