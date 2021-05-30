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Коли потрібно їсти, щоб схуднути легко і швидко: дієтолог розкрила секрет

Автор: Styler

Режим дня кожної людини залежить від безлічі факторів: наявності дітей, роботи, зайнятості протягом дня. Залежно від цих факторів потрібно планувати прийом їжі, щоб отримати фігуру мрії. Коли приймати їжу, скільки разів на день, для здорового схуднення - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала фітнес-експерт Марина Боржемська.

Так, експерт навела три варіанти режиму дня.

Триразове харчування

Цей варіант підходить тим, хто лягає спати не пізніше 21:00.

  • Сніданок – 8:00–9:00.
  • Обід – 12:30–13:30.
  • Вечеря – 17:00–17:30.

Чотириразове харчування

Режим дня для тих, лягає спати не пізніше 22: 00.

  • Сніданок – 7:00–8:00.
  • Перекус – 9:30–10:00.
  • Обід – 13:00–14: 00.
  • Вечеря – 18:00.

Фото: коли потрібно їсти, щоб знизити вагу (pixabay)

П'ятиразове харчування

"Якщо ви лягаєте спати близько 23:00, можете додати ще один перекус у другій половині дня і змістити свою вечерю до 19:00–19:30", – пояснила Боржемська.

  • Сніданок – 7:00–8:00
  • Перекус – 9:30–10: 00
  • Обід – 12:30–13:30
  • Перекус – 15:30–16: 00
  • Вечеря – 19:00–19:30.

Як повідомляли раніше, лікар назвала головні помилки при схудненні.

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