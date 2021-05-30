Коли потрібно їсти, щоб схуднути легко і швидко: дієтолог розкрила секрет
Режим дня кожної людини залежить від безлічі факторів: наявності дітей, роботи, зайнятості протягом дня. Залежно від цих факторів потрібно планувати прийом їжі, щоб отримати фігуру мрії. Коли приймати їжу, скільки разів на день, для здорового схуднення - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це на своїй сторінці в Instagram написала фітнес-експерт Марина Боржемська.
Так, експерт навела три варіанти режиму дня.
Триразове харчування
Цей варіант підходить тим, хто лягає спати не пізніше 21:00.
- Сніданок – 8:00–9:00.
- Обід – 12:30–13:30.
- Вечеря – 17:00–17:30.
Чотириразове харчування
Режим дня для тих, лягає спати не пізніше 22: 00.
- Сніданок – 7:00–8:00.
- Перекус – 9:30–10:00.
- Обід – 13:00–14: 00.
- Вечеря – 18:00.
Фото: коли потрібно їсти, щоб знизити вагу (pixabay)
П'ятиразове харчування
"Якщо ви лягаєте спати близько 23:00, можете додати ще один перекус у другій половині дня і змістити свою вечерю до 19:00–19:30", – пояснила Боржемська.
- Сніданок – 7:00–8:00
- Перекус – 9:30–10: 00
- Обід – 12:30–13:30
- Перекус – 15:30–16: 00
- Вечеря – 19:00–19:30.
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