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Не їжте це на вечерю: названо продукти, що перетворюють сон в кошмар

STYLERЖиття    27.02.2020 - 13:07
Не їжте це на вечерю: названо продукти, що перетворюють сон в кошмар
Продукти (фото: РБК-Україна)

Експерти назвали ряд продуктів, які сильно заважають сну

Фахівці з харчування назвали найшкідливіші продукти, які можуть повністю зіпсувати ваш нічний сон. Для того, щоб цього не сталося, вам слід не вживати цю їжу в якості вечері, інакше вранці ви виявите у себе на обличчі зім'ятість і оттеки. Список нежелаемой їжі повідомив німецький експерт з харчування Хайдрун Шуберт.

На першому місці по шкідливості на вечерю стоять сирі овочі і зелень, стверджує експерт. Вони активізують роботу травного тракту, що заважає організму перейти у фазу глибокого сну.

На втром місці виявилися продукти з характерним смаком - це чилі і імбир. Експерт підкреслив, що ці продукти прискорюють обмін речовин, також підвищуючи температуру тіла. До того ж гострий перець у багатьох викликає печію.

Також в списку виявилася солодка, яка, за словами дієтолога підвищує тиск. Це трав'яниста рослина містить багато гліциризинової кислоти, яка підвищує тиск і впливає на водно-сольовий баланс.

Постарайтеся вживати на ніч продукти, багаті триптофаном. Триптофан – амінокислота, яку організм використовує для поліпшення сну і розслаблення нейтротрансмиттеров, так що краще випийте на ніч склянку молока, з'їжте натуральний йогурт, жменю горіхів, трохи морепродуктів або сиру.

Як ми раніше повідомляли, в Україні цукор серйозно зросте в ціні. Передбачається, що його ціна зросте на 10%. Експерт вважає, що ціни на цей продукт поповзуть вгору вже навесні.

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