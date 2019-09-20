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Ще б показала стриптиз: MARUV заспівала в московському метро (фото)

Новини » Життя   

MARUV порадувала своїх шанувальників несподіваним виступом в метро

Популярна українська співачка MARUV, яка нещодавно на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою, заспівала в метро в Москві. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, де і виклала відповідні фото.

Виступ MARUV зібрав в московській підземці досить велику кількість людей.

MARUV виступила в московському метро (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Сьогодні я співала в метро. Це був такий захоплюючий досвід для мене. Мені дійсно сподобалося", - написала співачка.

MARUV виступила в московському метро (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для свого виступу вона вибрала леопардовий піджак, зелену водолазку, чорний берет і ботфорти.

MARUV виступила в московському метро (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі також прокоментували її виступ у столиці Росії. Варто зазначити, що думки людей розділилися. Жителі Москви були задоволені її перформансом.

  • Ні совісті, ні честі, співати для москалів, це ганьба, ще б показала стриптиз!
  • Все в Москві... А чому не в Києві або Харкові?
  • Чекаємо в Києві тепер;
  • Жива атмосфера!
  • Це насправді класно...Флеш моб...все таке, але трохи прикро! Живу в Одесі, був у справах у Москві якраз поруч у тому ж місці, коли вона співала. Я б із задоволенням туди смикнув;
  • Да ладно?! Це ж Курська! От прикро, я працюю неподалік;
  • Сама, сама! Виступ був чудовим! Дуже багатьом пощастило тебе побачити і послухати. Ти найкраща;
  • От же щасливчики ті, хто там опинився! Шикарний перформанс!

Скріншоти з Instagram

Раніше повідомлялося, що MARUV готує танець на пілоні для п'ятого ефіру Танці з зірками 2019.

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