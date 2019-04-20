Ще раз, великими літерами: Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет

Доктор Комаровський розповів, що зміцнити імунітет ліками неможливо. За його словами, всі подібні препарати - виключно бізнес для виробників і реалізаторів цих препаратів. Як в такому випадку подбати про здоров'я дитини, експерт повідомив у соціальній мережі Instagram.

"Імунітет зміцнюється здоровим способом життя, фізнагрузками, правильним харчуванням і обмеженням кількості часу, яке дитина проводить з гаджетами. Відповідно, збільшенням часу активних ігор, ненасильницьким годуванням, спільними подорожами та іншими діями разом з батьками на свіжому повітрі", - зазначено в повідомленні.

Скріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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Також доктор зазначає, що настійно не рекомендує препарат ехінацеї, як й інші аналогічні. "Відправити тата в аптеку за ліками і давати потім його три рази в день по декілька крапель, звичайно, простіше, ніж багато гуляти, проводити загартовування і підтримувати оптимальні параметри температури та вологості повітря у приміщенні, де перебуває дитина", - зауважив доктор, з розрахунком на те, що батьки зможуть зробити вірні висновки.

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