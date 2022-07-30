Ви ще не куштували воду Сассі, але хочете схуднути? Мерщій за огірками та тримайте рецепт

Вперше скуштувавши воду Сассі, скоріш за все, ви приготуєте її ще раз. Ця вода дійсно чудово втамовує спрагу та є дуже корисною, завдяки своїм компонентам. Щобільше - вона допомагає вам стежити за вагою.
Чим популярний напій Сассі такий корисний, та як його готувати - читайте у нашому матеріалі Styler далі.
Вода Сассі - це напій, який готується на основі огірків, лимона, імбиру та м'яти. Своєю назвою цей напій зобов'язаний Сінтії Сасс, відомій у США експертці з дієтології та спортивного харчування. Завдяки тисячам позитивних відгуків, ця вода стала швидко поширювати прізвище авторки усім світом.
Люди, які пили цю воду згідно з рекомендаціями, помітили, що вона дійсно допомагає стежити за фігурою.
На користь цих слів існують дослідження, згідно з якими, ті жінки із зайвими кілограмами, що пили воду Сассі протягом 2-х місяців змогли значно схуднути. Згодом ці дані були перевіренні та підтвердженні.
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Лимон, імбир та огірок - це найкращий мікс для вас (фото: pixabay)
Кожен з інгредієнтів води неодмінно є героєм безлічі статей про корисне харчування. Поєднуючись з чистою водою ці інгредієнти створюють справжнє торнадо з вітамінів. Розгляньмо детальніше.
На захист імунітету приходить чудовий мікс зі свіжого лимона та імбиру. Робити таку воду актуально завжди, щоб ваш імунітет був "на сторожі".
Окрім імунозахисних властивостей, імбир також допомагає травленню та пришвидшує виведення токсинів з організму. М'ята допомагає під час здуття живота.
Знову свою роль відіграє вітамін С, адже він сприяє синтезу колагену. Завдяки чому ваша шкіра, суглоби, нігті, зуби та волосся отримують природне відновлення. Окрім того, вода відтворює до 50% колагенового білка.
Корінь імбиру регулює рівень цукру та холестерину в крові. Також він покращує ліпідні профілі й рівень глюкози в крові. Іншими словами, імбир відіграє роль у зниженні ризику серцевих захворювань та діабету.
На півтора літра очищеної води вам знадобиться:
Натираємо очищений імбир на терці, та додаємо у воду.
Нарізаємо огірок та лимон тонкими слайсами та разом з м'ятою додаємо у воду.
Для того, щоб напій настоявся, йому достатньо провести одну ніч у холодильнику. Смачного!
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