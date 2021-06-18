Ще одна смерть у поїзді: що сталося під Павлоградом

За даними видання, трагедія сталася ввечері в четвер, 17 червня. Літній жінці стало погано, і вона померла ще до приїзду швидкої допомоги. За попередніми даними, жінці було близько 70 років.

Поїзд був зупинений недалеко від Павлограда і всі рейси з Дніпра затримали мінімум на годину. До складу була викликана бригада швидкої допомоги та поліція. Причини події встановлюються.

На сайті Укрзалізниці немає інформації про трагедію в поїзді "Костянтинівка-Одеса". Про подію повідомили очевидці. Пасажирам у Дніпрі оголосили про затримку всіх рейсів мінімум на годину. Цей поїзд повинен був прибути за графіком в Дніпро о 21:40 і продовжити рейс за маршрутом о 22: 05.

Варто зазначити, що це не перший трагічний випадок у поїзді Укрзалізниці цього тижня. 12 червня пасажир поїзда "Рахів-Київ" впав з верхньої полиці. Вранці 27-річний чоловік поскаржився на погане самопочуття, а на станції Фастів медики вже констатували смерть пасажира. Було заведено кримінальне провадження.