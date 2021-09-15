Ще трошки літа: де в Україні буде сьогодні найтепліше

Погода в Україні в середу, 15 вересня, порадує сонцем і сухою погодою. Температура повітря буде досить високою, зниження очікується тільки в нічні години.

На сході опади не прогнозуються, буде сухо і сонячно. Нічна температура становитиме від + 9 до +11 градусів, вдень очікується від +20 до +22 градусів, до +23 +24 градусів.

Найтепліше буде в південній частині країни. Там синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів. Вночі в регіоні від +12 до +15 градусів, вдень від +22 до +25 градусів, у Херсоні до + 26 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +14 +16 градусів, вдень +23 +25 градусів.

На півночі країни буде прохолодно, але опади не прогнозуються. Вночі + 7 +9 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса.

У західних областях без опадів, сонячно і ясно. Вночі + 7 +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів, тепліше буде на Закарпатті, до + 25 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, буде сухо і тепло. Вночі від + 9 до +12 градусів, вдень від +20 до + 23 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 15 вересня

У Києві 15 вересня буде сухо і сонячно. Вночі в столиці від + 9 до +11 градусів, вдень повітря прогріється до +20 + 22 градусів.

Наступного тижня в Києві різко похолодає. Вночі в столиці очікується від + 5 до +8 градусів, вдень очікується від +10 до + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на два тижні

За прогнозом Українського гідрометцентру, в п'ятницю, 17 вересня, в Україну повернуться дощі, і прийде похолодання. На вихідних грозами та дощами накриє більшу частину країни, а денна температура впаде до +14 +18 градусів, на заході денна температура впаде до +9 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 19 вересня