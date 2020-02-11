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Була ще така молода: у Києві раптово померла відома журналістка

STYLERПерсони    11.02.2020 - 18:45
Була ще така молода: у Києві раптово померла відома журналістка
Померла українська журналістка (Колаж РБК-Україна)

Колеги і друзі журналістки сумують за своєю талановитою подругою

У Києві від раптової смерті померла відома журналістка Ольга Шеремет. Відомо, що останнім часом вона працювала на Суспільному. Деталі трагедії розповіли на сторінці журналістки в Facebook.

Як повідомляють колеги Ольги Шеремет, їй було 40 років, і вона була родом з Івано-Франківська. В юності закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Довгий час Ольга Шеремет працювала на радіо – "Радіо Київ", а потім була парламентською кореспонденткою на "Радіо Ера ФМ". Останнім місцем роботи для неї стала Національна телерадіокомпанія України.

Була ще така молода: у Києві раптово померла відома журналістка

Ольга Шеремет

"Сьогодні, 11.02.2020 року перестало битися серце Ольги Шеремет – прекрасної людини, професійної журналістки та щирої подруги. Ольга працювала на Радіо Київ, Радіо Ера ФМ і до сьогодні – на Громадському. Для багатьох вона відома як парламентська журналістка. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовим. Спи, дівчинко, зі миром. Любимо. Не забудемо", - написала її подруга Ірина Гнатишин.

Була ще така молода: у Києві раптово померла відома журналістка

Ольга Шеремет

Вона додала, що поховають Ольгу в рідному Івано-Франківську 13 лютого. Прощання відбудеться 12 лютого в Києві, у морзі на Петра Запорожця, 14:00, а 13 лютого – в Івано-Франківську, в Будинку смутку, по вулиці Ребета, 3, о 13:00.

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