"Еротичне" привітання одеських "копів" із Днем вишиванки шокувало мережу

День вишиванки одеська поліція відзначила з курйозом
У День вишиванки одеські правоохоронці вирішили організувати унікальний флешмоб, вишикувавшись у формі вишиванки біля Дюка, але вийшло у них це зовсім нестандартно. Про це пише видання "УСІ. Одеса".
За допомогою автомобілів правоохоронці відтворили форму сорочки, а самі поліцейські повинні були, по ідеї, стати вишивкою.
У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (фото: usionline.com)
Але на знімках зверху "вишиванка" нагадала швидше чоловічий статевий огран, а не традиційний український одяг.
У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (фото: usionline.com)
Користувачі мережі шоковані подібною фантазією. Вони залишають безліч кумедних коментарів у стилі "Фрейд би заплакав".
У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (скрін коментарів: facebook.com)
Раніше ми писали, що мережа неоднозначно відреагувала на привітання Зеленського з Днем вишиванки.
А також повідомляли про те, що Епіфаній емоційно звернувся до українців на честь свята. Митрополит зіграв передзвін у Михайлівському золотоверхому соборі.