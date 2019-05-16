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"Еротичне" привітання одеських "копів" із Днем вишиванки шокувало мережу

STYLERКурйози    16.05.2019 - 16:38
"Еротичне" привітання одеських "копів" із Днем вишиванки шокувало мережу
У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (колаж: РБК-Україна)

День вишиванки одеська поліція відзначила з курйозом

У День вишиванки одеські правоохоронці вирішили організувати унікальний флешмоб, вишикувавшись у формі вишиванки біля Дюка, але вийшло у них це зовсім нестандартно. Про це пише видання "УСІ. Одеса".

За допомогою автомобілів правоохоронці відтворили форму сорочки, а самі поліцейські повинні були, по ідеї, стати вишивкою.

&quot;Еротичне&quot; привітання одеських &quot;копів&quot; із Днем вишиванки шокувало мережу

У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (фото: usionline.com)

Але на знімках зверху "вишиванка" нагадала швидше чоловічий статевий огран, а не традиційний український одяг.

У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (фото: usionline.com)

Користувачі мережі шоковані подібною фантазією. Вони залишають безліч кумедних коментарів у стилі "Фрейд би заплакав".

  • В цій країні, як не "постройся", все на член схоже;
  • Еее, в кращому випадку це футболка, в гіршому - навіть боюся уявити;
  • Бурхлива фантазія у копів;
  • Боюся припустити, але можливо це парасолька для Дюка... Хоча відразу ж таки напрошується версія зовсім за інший причиндал.

&quot;Еротичне&quot; привітання одеських &quot;копів&quot; із Днем вишиванки шокувало мережу

У День вишиванки поліція зганьбилася в Одесі (скрін коментарів: facebook.com)

  • Це кому вони х*р з яйцями в бік моря показали?
  • Готувалися, готувалися, все одно вийшла х*йня;
  • Добридень, Фрейд. Мені потрібно з Вами поговорити... Я бачу дивні малюнки;
  • Крутив крутив... Побачив одне! Вишиванку ніяк не побачив...
  • Це форма вишиванки? Все за Фрейдом.

Раніше ми писали, що мережа неоднозначно відреагувала на привітання Зеленського з Днем вишиванки.

А також повідомляли про те, що Епіфаній емоційно звернувся до українців на честь свята. Митрополит зіграв передзвін у Михайлівському золотоверхому соборі.

Любов до України в наших серцях: Порошенко привітав з Днем вишиванки День вишиванки: Юлія Тимошенко привітала українців зі святом
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