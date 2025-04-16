Эрик Дэйн появился на публике после заявления о неизлечимой болезни: как изменился актер (фото)

Как сегодня выглядит Эрик Дэйн

Звезду "Анатомии Грей" сфотографировали в воскресенье в Лос-Анджелесе, когда он направлялся к своему другу. Для прогулки актер выбрал свитер кремового цвета, который накинул на белую футболку, коричневые брюки и черные мокасины. Эрик ранее рассказал, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).

Как сообщил инсайдер, актеру поставили диагноз уже давно, но лишь недавно он решился поделиться этим с публикой.

"Эрик давно знал о своей болезни, но только сейчас решил рассказать об этом публично", - рассказал инсайдер.

Что известно о здоровье Эрика Дэйна

О своем диагнозе звезда решился рассказать 10 апреля в заявлении для People. Тогда он озвучил, что у него обнаружили БАС.

"Я благодарен за то, что моя любящая семья рядом со мной, пока мы проходим эту следующую главу жизни. Прошу дать нам немного приватности в это непростое время", - поделился он.

Несмотря на неизлечимую болезнь, Эрик не планирует оставлять актерскую деятельность. Он вернется на съемочную площадку сериала "Эйфория", третий сезон которого будут снимать до ноября.

"Я счастлив, что могу продолжать работать. С нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории", - говорил он.

Дэйн планирует сниматься несмотря на болезнь (фото: instagram.com/realericdane)

Личная жизнь Эрика Дэйна

Дэйн женат на актрисе Ребекке Гейхарт. Пара сыграла свадьбу 29 октября 2004 года. Они имеют двух дочерей: Билли 2010 г. р. и Джорджию 2011 г. р. В феврале 2018-го Гейхарт подала на развод с Дэйном после 14 лет брака, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Однако недавно она отменила свое решение. По словам приближенного к паре источника, причиной стал диагноз актера.

"Сейчас они не находятся в романтических отношениях, но остаются близкими. Вся семья пытается поддерживать его, а сам Эрик фокусируется на себе и близких", - рассказал инсайдер.

Напомним, Дэйн родом из Сан-Франциско. Начинал карьеру в сериалах "Сохранить Белл", "Розанна", "Женаты... с детьми" и других. Сыграл в сезоне известного шоу "Все женщины ведьмы". С 2006 года стал звездой "Анатомии Грей". Из последних ролей актера - сериал "Эйфория", фильмы "Плохие парни: Все или ничего", "Один быстрый ход" и "Предел".